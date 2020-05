Igreja católica e Cruz Vermelha recebem donativos de projeto do Codese e Comitê Cidadão

Lideranças religiosas dos bairros Compensa e Tarumã recebem cestas de alimentos e material de higiene da campanha ‘Manaus Mais Humana’ e farão entrega para os inscritos

Cestas de alimentos e kits de limpeza foram doados para as lideranças da Cruz Vermelha e Paróquia Nossa Senhora Mãe da Misericórdia localizada, no bairro Tarumã e Compensa, pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (CODESE Manaus) e Comitê Cidadão,, nesta quinta-feira (14). A ação, que já está beneficiando uma boa parte da cidade, chega no terceiro dia de entrega. A campanha “Manaus Mais Humana” tem como meta atender pessoas que perderam o emprego ou tiveram a renda de suas famílias reduzidas em decorrência do novo coranavírus. O isolamento social, estratégia empregada para conter a proliferação do vírus, e a restrição para o funcionamento de empresas, levaram ao desemprego de centenas de pessoas.

“O primeiro ponto de entrega foi na Cruz Vermelha Amazonas, que ajuda família e grupos de venezuelanos em dificuldade financeira nesse período.

Segundo o presidente Mário Anibal, foi feito um levantamento inicial das famílias que receberão esses alimentos e um trabalho social voltado na área de saúde e assistência social, além de psicologia, enfermagem e medicina, reforçando das ações de prevenção. O importante é fazer com que todos aprendam que o cidadão é parte principal na prevenção da covid-19. Com essa doção vamos dividir 50% para as famílias de venezuelanos e 50% de família da grande vitória, serão mais de 400 pessoas diretamente beneficiadas, contudo faremos principalmente o reforço das medidas de prevenção, afirma o presidente Mário.

De acordo com o presidente do Codese Manaus, esse terceiro dia de entrega já fez com que a campanha chegasse ao seu objetivo.

“Imaginamos um período de quatro meses e agora vamos concluir o primeiro mês com quase 50% das cestas. Acredito que a segunda etapa seja mais difícil, mas vale apena participar, o projeto ‘Manaus Mais Humana’ visa entregar cestas básicas a mais de 30 entidades sociais cadastradas. Você pode fazer suas doações pelo www.manausmaishumana.com.br ou pelo site do Codese www.codesemanaus.org.br. Nosso lema é: a solidariedade é um prato cheio, especialmente no momento que estamos vivendo, e a campanha tem o objetivo de ajudar as pessoas que estão precisando”, afirma Romero Reis.

O segundo ponto da entrega das cestas e kits de limpeza foi na Paróquia Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, no bairro Compensa. O padre Leudo Santos recebeu as doações com alegria para atender aos pedidos dos comunitários. Ele afirma que o projeto ajudará 13 comunidades que estão passando por necessidades graves. “Cada uma delas tem famílias desempregadas, pessoas que estão passando por necessidades, principalmente por terem perdido seus empregos por esse cenário de hoje que estamos vivendo com covid0-19. Acreditamos que esta é uma grande e importante maneira de ajudar as pessoas necessitadas”, afirma o padre.

Para o Presidente do Comitê Cidadão, Pr. Stanley Braga, é uma imensa alegria participar desta ação e entregar essas cestas para os parceiros do Codese e Comitê Cidadão, na qual serão destinadas para as famílias do Bairro Grande Vitória e os venezuelanos pela Cruz vermelha, com atendimento médico e psicológico . “ Padre Leudo é um companheiro, parceiro, visionário e motivador de ações sociais como a Caravana Sebrae Atende Comitê Cidadão e agora a Campanha Manaus mais Humana. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença nas vidas aqueles que necessitam” disse o Pr. Stanley Braga.