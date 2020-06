Humaitá ganha reforço de novos equipamentos para o tratamento emergencial do Covid-19

Os novos equipamentos foram instalados e as equipes receberam treinamentos especiais para manusear todos os equipamentos utilizados para salvar vidas. É importante acrescentar que, as UCIs são compostas com aparelhos utilizados em UTIs. Humaitá ainda vai ganhar mais dois equipamentos que completarão os centros de atendimentos emergenciais e tudo isso ficarão em definitivo para o município.

“Ficamos muito felizes em entregar esses equipamentos que, no momento da pandemia são necessários para a manutenção da vida, mas que pós pandemia são um legado para os municípios polos e para as regionais do Amazonas”, destacou o Secretário Executivo de Atenção Especializada no Interior Cássio Roberto.