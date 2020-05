Hospital Regional de Coari recebe insumos contra o novo coronavírus

A Prefeitura de Coari destinou centenas de kits de equipamentos de proteção individual (EPI’s) ao Hospital Regional do município para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Foram entregues a unidade hospitalar, desde a última semana, máscara N95, óculos de proteção e viseira que proporciona maior segurança aos profissionais de saúde durante a assistência direta aos pacientes.

Os demais EPI’s, tais como: luva estéreo ou procedimento, máscara cirúrgica, avental, gorro e pro-pé já são disponibilizados na rotina diária da unidade hospitalar.

No total, os EPIs beneficiam 600 servidores do HRC que, pelo fato de estarem atuando dentro de uma unidade hospitalar, ficam exposto a uma possível contaminação caso não utilize os equipamentos de proteção individual preconizados.

Para o diretor do Hospital Regional de Coari, Fabrício Botelho, com o kit de EPI o profissional se sente mais seguro e protegido para atuar na linha de frente no tratamento da Covid-19. “Por se tratar de um vírus que tem um alto poder de transmissão, a proteção individual é fator primordial para que o serviço possa reduzir as contaminações entre os funcionários e garanta a frente de trabalho”, destacou Botelho.

Além dos EPIs, a unidade hospitalar também recebeu 10 bombas de infusão, que são usadas em pacientes em tratamento intensivo da covid-19. O dispositivo médico é de extrema importância àqueles que estão entubados, pois fornece medicamentos e nutrientes no corpo do paciente em quantidades controladas, ou seja, de acordo com a prescrição médica.

A Prefeitura de Coari vem somando esforços para potencializar a assistência à saúde, proteger os profissionais que estão fazendo um belo trabalho no combate a Covid-19 e conter a propagação do vírus entre a população.