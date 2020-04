Hospital de Eirunepé vai ganhar 19 leitos exclusivos para atender pacientes com Covid-19

Em Eirunepé, uma ala do Hospital Regional Vinícius Conrado começou a ser reformada pela prefeitura para atender exclusivamente pacientes com síndrome gripal compatível com novo Coronavírus, o Covid-19. Ao todo serão criados 19 novos leitos, sendo cindo Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s).

Com a reforma, a unidade de saúde passará de 61 para 80 leitos disponíveis. A ala reformada, com previsão de entrega em dez dias, contará com três monitores cardíacos para, dois monitores com desfibriladores e cinco ventiladores mecânicos.

“Com o agravamento da contaminação no Amazonas, e os riscos à saúde, determinei imediatamente a reforma e adequação de uma ala do hospital. O local será isolado apenas para o tratamento específico de pessoas infectadas pelo Covid-19”, explicou o prefeito Raylan Barroso, que fez questão de reforçar que ainda não foram registrados casos no município.

No município ainda foi montada uma barreira sanitária fluvial na entrada do município para conter o avanço da Covid-19. Além de fiscalização e monitoramento de embarcações vindas da capital e municípios próximos, como Envira e Itamarati, além de oriundos do estado do Acre, haverá orientações aos comunitários que saem da Zona Rural para a sede de Eirunepé. A ação tem o apoio da Marinha do Brasil, Policia Militar (PM) e Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Amazonas (Susam), seguindo orientações do Ministério Púbico do Amazonas (MP-AM)

A barreira sanitária é uma das medidas preventivas determinadas pelo prefeito Raylan Barroso (DEM), na qual a prefeitura através do decreto 133/2020, restringiu a entrada de passageiros tanto porto como do aeroporto, medida está de Enfrentamento e Combate ao COVID-19.

“Estamos trabalhando para manter o quadro de zero casos confirmados de Covid-19 em Eirunepé, precisamos intensificar as medidas preventivas. Na barreira sanitária, já temos várias equipes de saúde monitorando todas as embarcações que estão chegando no município, durante todo o dia e noite. E no aeroporto não é diferente” ressaltou o prefeito.