Honda assina termo de cooperação técnica para desenvolvimento de protótipo de respiradores

Em linha com a mobilização global para combater os efeitos da pandemia da COVID-19, a Moto Honda da Amazônia assinou hoje, 3 de abril, um termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de protótipo de respiradores artificiais com o Governo do Amazonas e a Universidade do Estado do Amazonas.

O desenvolvimento do protótipo, que tem início ainda no mês de abril, faz parte de um projeto conjunto para contribuir com o serviço de saúde do estado, que se prepara para o potencial aumento de ocorrências de transtorno respiratório causados pela COVID-19.

Sob o acordo, o grupo trabalhará com o intuito de viabilizar um protótipo de respiradores de transporte, utilizado em pacientes que necessitam de suporte respiratório temporário ou enquanto são deslocados em curtos e médios trajetos.

A Honda acredita que a união de esforços e recursos é a maneira mais eficiente para apoiar as comunidades e profissionais de diversos setores que seguem na linha de frente do combate ao novo Coronavírus.

Um grupo de trabalho foi formado por engenheiros da Moto Honda, em parceria com pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas.

“É uma grande honra poder contribuir positivamente com a sociedade nesse período extremamente desafiador. A equipe de trabalho está engajada em absorver todo o conhecimento técnico sobre esses equipamentos e, claro, poder agregar o conhecimento da Moto Honda no desenvolvimento e fabricação de motocicletas para gerar uma contribuição efetiva à sociedade. Não é a nossa expertise desenvolver respiradores, mas tratando-se de uma causa tão nobre, empenharemos todos nossos esforços para a concretização desse projeto”, afirma Julio Koga, Vice-presidente Industrial da Moto Honda da Amazônia.

A Moto Honda da Amazônia também irá apoiar a iniciativa conjunta de manutenção de respiradores que estão fora de operação para serem utilizados por pacientes acometidos pelo novo coronavírus. Em uma frente adicional, a empresa doará para a Defesa Civil do estado, dez motobombas para uso em ações específicas em favor da saúde pública.

Parceria para reparo de respiradores: Mobilização a favor do combate à Covid-19

A Honda Automóveis do Brasil, junto ao Ministério da Economia, outras empresas e SENAI, participa de uma força-tarefa de reparo de respiradores artificiais. Atualmente, é estimado que cerca de 3.600 equipamentos estejam fora de uso no país.

A ação consiste em coletar, higienizar, identificar e solucionar o defeito dos equipamentos. Após consertados, os respiradores ainda são calibrados e, no caso da Honda, testados pela LAC Medic, empresa especializada em manutenção hospitalar.

Cerca de 30 profissionais em conjunto com parceiros externos estão dedicados a esse projeto, com uma estrutura de trabalho montada na planta de Sumaré, interior de São Paulo. A empresa irá atender a demanda de cidades próximas à sua unidade fabril e já reparou o primeiro equipamento.

“A pandemia da Covid-19 é um dos grandes desafios que enfrentamos como empresa e sociedade. Estamos certos de que só será possível superar esse momento se agirmos com união, todos na mesma direção. Por isso, a Honda está unindo esforços em uma causa tão respeitável”, comenta Otávio Mizikami, Vice-presidente Industrial da Honda Automóveis do Brasil.

Além dessa medida, a Honda Automóveis está doando pulverizadores costais à Prefeitura de Sumaré para a higienização e desinfecção de áreas públicas. A iniciativa foi complementada com a doação de 2 mil máscaras de proteção individual e cestas básicas, que seguem para Fundo Social de Solidariedade do município.