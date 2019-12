Governo do Estado conclui obras dos núcleos da UEA nos municípios de Barcelos, Santo Antônio do Içá e Tefé

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu as obras dos Núcleos de Estudos Superiores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) dos municípios de Barcelos, Santo Antônio do Içá e Tefé. Os trabalhos consistiram em melhorias nas estruturas dos núcleos e centros que vão beneficiar mais de 1,8 mil alunos das localidades.

Construídos com as mesmas especificações, os núcleos da UEA de Barcelos e de Santo Antônio do Içá possuem complexo educacional com quatro salas de aula, auditório, biblioteca, telemática, circuito fechado de TV (CFTV), refeitório, laboratórios, além de áreas administrativas e de convivência.

Os prédios são climatizados e protegidos contra descargas elétricas, dispondo, ainda, de câmeras de vigilância. Para garantir o fornecimento de água, os complexos contam com poços artesianos, de reservatórios metálicos, com capacidade para 20 mil litros e de uma estação de tratamento de esgoto.

O Centro de Estudos Superiores da UEA de Tefé, que está localizado na Estrada do Bexiga, no bairro de Jerusalém, recebeu a ampliação de um prédio anexo dentro do mesmo terreno.



“Sabemos o quanto são importantes essas unidades na formação acadêmica e social de muitas famílias e, por conta disso, atuamos dentro do nosso planejamento de execução para entregar essas unidades da UEA que, há tempos, estavam paradas”, destacou o secretário de Infraestrutura e Região Metropolitana, Carlos Henrique Lima.