Governo do Amazonas inicia programação natalina no Largo de São Sebastião

Com fanfarra, brincadeiras, inauguração da Árvore de Natal e Casa do Papai Noel, Feira de Artesanato e Gastronomia, música e pirotecnia, o Governo do Amazonas abriu, na noite deste sábado (07/12) a programação “Presente de Natal”, no Largo de São Sebastião. Participaram do evento o governador em exercício, Carlos Almeida Filho, e o secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz.

A programação iniciou por volta das 17h30, com a fanfarra do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, que surgiu acompanhada de trupe de palhaços, perna-de-pau e outros personagens.Em seguida, sob regência de Elena Koyonova , a Orquestra Jovem Claudio Santoro brindou o público com canções executadas por alunos do Liceu de Artes e Ofícios que leva o nome do maestro amazonense, até a chegada do Papai Noel.

O bom velhinho subiu ao palco acompanhado do governador em exercício, Carlos Almeida Filho, e do secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, para o momento mais aguardado do dia: o acender da Árvore de Natal, que, este ano, veio acompanhado de uma queima de fogos de artifício.

Após a emoção de ver o Largo de São Sebastião ganhar a iluminação especial da Árvore, o Papai Noel seguiu para a Casa das Artes, disponível para visitas todos os dias, até 22 de dezembro, das 17h às 20h30, gratuitamente. A festa seguiu com a Orquestra Jovem Claudio Santoro e a cantora Fátima Silva.

Acompanhado da família, o governador em exercício destacou que, este ano, a programação natalina do Governo do Amazonas incluiu a economia criativa em suas ações. “O diferencial é que, neste ano, o Governo do Estado do Amazonas fez o evento somado à economia criativa. Há uma feira no Largo de São Sebastião, permitindo que os eventos culturais se somem a atividades de produção, desenvolvimento e renda”, afirmou Carlos Almeida.

A feira natalina é composta por 20 expositores, voltados para a comercialização de alimentos e artesanato. Ela também funcionará, diariamente, a partir das 17h. No local foram dispostas mesas e cadeiras para garantir mais comodidade aos consumidores.

O secretário estadual de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, ressaltou que a realização de “Presente de Natal” envolve centenas de pessoas, entre produtores, técnicos e artistas, empenhados em inspirar o público com a magia do período, no entorno do maior patrimônio cultural do Amazonas. “Até o dia 22 vamos ter programações artísticas, teatro, dança, musica, feira de artesanato e gastronomia, além de outros pontos de venda diversos. E, no dia 17, começamos o espetáculo ‘A Caixa Mágica do Natal’, no Teatro Amazonas, que está imperdível”, adiantou.

Pela primeira vez prestigiando a inauguração da Árvore de Natal, a estudante Alessandra Souza disse que pretende voltar para conferir a programação dos outros dias no Largo. “Achei espetacular, junto com os fogos, foi emocionante e impactante. Fiquei maravilhada”, revelou.

“Presente de Natal” continua, neste domingo (08/12), a partir das 17h, com Palhaço Creme de Leite e Companhia Metamorfose, Madrigal do Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) e Zezinho Correa. Na segunda-feira (09/12), o público poderá conferir o Coral da Sefaz e Madrigal do Ceci. Todos os dias, a Feira Natalina e a Casa do Papai Noel funcionarão a partir das 17h.