Governo atende sugestão de Josué e já está abrigando moradores de rua

Após formalizar no último sábado (21), um requerimento solicitando que moradores de rua fossem abrigados em escolas pública durante a pandemia de Coronavírus (Covid-19), o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto teve o pedido aceito pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (25).

Agora, pessoas em situações vulneráveis terão uma base montada na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, na Zona Centro-Sul de Manaus.

“O que é importante é que os moradores de rua tenham um lugar adequado. O Governo já definiu que o melhor lugar para receber essas pessoas é a Arena Amadeu Teixeira, e dessa forma eu quero agradecer ao governador Wilson Lima, do qual teve conhecimento do nosso requerimento no último sábado (21), e que escolheu um local mais adequado do que as próprias escolas”, afirmou Josué Neto.

De acordo com o Governo do Estado, a Arena Poliesportiva deve atender pelo menos 350 pessoas com distribuição de roupas, kits de higiene e colchões. Segundo o Executivo, os abrigados terão também estrutura com banheiros e passarão por um processo de triagem para certificar o estado de saúde.

Doações

Doações de roupas, materiais de higiene e utensílios em geral para essas pessoas podem ser feitas em um sistema de drive-thru (sem sair do carro) na bilheteria da Arena, das 9h às 17h.