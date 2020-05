Governo atende proposta de Josué e vai antecipar salários dos servidores estaduais

Após 37 dias do pedido do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), o Governo do Estado vai antecipar para a próxima segunda-feira (4), os salários de profissionais ativos da saúde, dos bombeiros e policiais militares, e na terça-feira (5) fará o pagamento dos demais servidores públicos estaduais.

Josué solicitou no último dia 23 de março deste ano, no início do coronavírus (Covid-19) no Amazonas, que o Poder Executivo fizesse a antecipação do pagamento dos servidores do Estado devido a pandemia. O pedido foi feito através do Requerimento nº 1328/2020 enviado ao Governador Wilson Lima.

O objetivo, segundo Josué Neto, é evitar aglomerações nas agências bancárias e supermercados, já que diversos setores públicos estaduais recebem o pagamento no mesmo dia. Ele avalia ainda que é necessária a antecipação dos salários enquanto durar a pandemia do coronavírus.

Números

Atualmente, o Governo do Amazonas utiliza aproximadamente R$ 649 milhões com o pagamento de 112.127 servidores públicos, entre ativos, inativos e pensionistas.

Coronavírus

Até a última sexta-feira (1), o Amazonas registrou 5.723 casos de coronavírus, sendo que 476 pessoas morreram devido a pandemia na capital e interior do Estado.