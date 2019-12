Governador Wilson Lima destaca importância das ações de estímulo à pecuária durante reinauguração do parque de exposições em Parintins

A abertura da 34ª Feira Agropecuária de Parintins, realizada na noite de sábado (14/12), contou com uma cavalgada pelas ruas do município com a participação do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida. O evento, que prossegue até 22 de dezembro, não era realizado há cinco anos. O seu retorno só foi possível devido à revitalização do Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza, localizado na estrada Odovaldo Novo, feita pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra). Cerca de R$ 600 mil foram disponibilizados para a reforma do parque.



“Isso foi um compromisso que nós assumimos. E da última vez que eu estive aqui, me reuni com os pecuaristas e determinei a nossa Secretaria de Produção Rural e a todo o Sistema Sepror que dessem os encaminhamentos necessários para que a gente pudesse começar a resgatar esse evento, que é um símbolo da atividade pecuária aqui no município”, disse o governador, que visitou Parintins pela quarta vez neste ano.

Wilson Lima destacou a retomada da feira com um importante ganho para resgatar a atividade e estimular o crescimento da pecuária na região do baixo Amazonas.

“A gente tem a oportunidade de fazer um evento que resgata a autoestima de pessoas que estão trabalhando dia e noite para garantir o alimento na nossa mesa. E é uma forma também da gente começar a resgatar essa atividade aqui, não só com um evento, mas com outros investimentos que a gente tem feito no setor primário. Então, eu estou muito feliz de poder voltar aqui ao município de Parintins para trazer mais esse anúncio para o povo desta região, porque a atividade pecuária tem um viés muito importante para o desenvolvimento das atividades econômicas. Então, a gente tem trabalhado em várias áreas para poder diversificar essas matrizes econômicas e para gerar emprego e renda pro nosso povo”, disse o governador, ressaltando que a atividade pecuária em Parintins decaiu nos últimos anos e voltou a crescer em 2019.

Pecuária sustentável – Durante a abertura da feira agropecuária, o governador Wilson Lima destacou ainda o desafio de se desenvolver uma pecuária sustentável. Ao todo, Parintins tem pouco mais de 69 mil cabeças de gado e 1.100 pecuaristas cadastrados.

“Parintins já foi líder com mais de 250 mil cabeças de gados. Precisamos resgatar a tradição deste parque. E a revitalização desse parque, que é algo muito simples, né, não fizeram lá atrás, porque lamentavelmente só se falava em Manaus”, disse o secretário de Produção Rural, Petrucio Magalhães.

Investimentos – Aproximadamente R$ 600 mil foram viabilizados para a reforma do Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza. A obra de reforma foi de responsabilidade da Seinfra, que manteve o padrão da estrutura de madeira existente, com peças de madeira com tratamento anticupim, no prédio administrativo e no abrigo de exposição. Além disso, foram investidos na Expopin R$ 200 mil, por meio de um convênio com a Prefeitura de Parintins.

Programação – A feira conta com ações da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas (Idam, Adaf, ADS) e está oferecendo cursos de capacitação para os produtores de Parintins com temas como Políticas Públicas para Agricultura Familiar, Pesca Manejada, Boas Práticas da Mandioca, Cadeia Produtiva do Leite, Alimentação e Nutrição de Bovinos e Bubalinos, e Morfologia do Gado Leiteiro.

Até 22 de dezembro, quando se encerra o evento, também serão oferecidas diversas atrações, como corrida de cavalo, leilões, prova do laço, concurso leiteiro, concurso do melhor queijo, atrações musicais, entre outros.

Saúde – Durante a agenda em Parintins, o vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil visitou Unidades Básicas de Saúde de Parintins, acompanhado do prefeito Frank Bi Garcia e de deputados estaduais.

Neste ano, o Governo do Amazonas repassou R$ 2,7 milhões do Fundo de Interiorização do Desenvolvimento (FTI) para a rede de Saúde de Parintins. Além desse valor, o Governo também liberou emenda de R$ 397 mil da deputada Alessandra Campelo, contribuindo para o bom funcionamento da rede de saúde municipal, como pode constatar o vice-governador.

“O Estado tem investido em todo o Amazonas, em diversas áreas. Até o mês passado, foram R$ 77,5 milhões somente em FTI, recurso que vai direto para a Saúde. Nos dá muita satisfação em ver UBSs equipadas, pois sabemos que a população está sendo assistida”, disse o vice-governador ao término da visita.

Após as visitas à UBS Fluvial e à UBS Dr. Audrin Verçosa, a deputada Alessandra destacou a importância do cumprimento de emendas. “Esse é o primeiro Governo que cumpre as emendas, como a que destinei para a compra de medicamentos aqui, em Parintins’’, afirmou.

O prefeito Bi Garcia disse que o município tem cerca de R$ 7 milhões em emendas para receber. “E desse total, a maioria foi liberada pelo Governo, e nós agradecemos e reconhecemos essa parceria”, afirmou.

Tecnologia e Educação – Ainda em Parintins, o investimento do Governo do Amazonas em tecnologia, no Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), proporcionou a formação de mais uma turma de alunos, das zonas urbana e rural do município. No Clube Ilha Verde, 273 alunos festejaram a formatura no Ensino Médio. Os alunos são de 41 comunidades, onde o ensino foi possível com o Centro de Mídias da Seduc, o grande aliado dos 112 professores dessas comunidades.

Na formatura, o vice-governador destacou a importância da tecnologia para vencer os desafios geográficos da região, que possibilita o Estado levar educação de qualidade às localidades rurais. “O Centro de Mídias da Seduc, que proporciona a mediação tecnológica do Ensino, é um exemplo de integração que não existem em nenhum lugar do mundo. E garante que alunos das mais distantes localidades possam prosseguir no estudos”, afirmou Carlos Almeida.