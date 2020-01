Fausto Jr. pode disputar prefeitura de Manaus pelo PV

No início da noite desta terça-feira, 28 de janeiro, o deputado estadual Fausto Jr. confirmou que tem intenção de se viabilizar como o nome do PV na disputa pela prefeitura de Manaus, que este ano promete ser acirrada, com mais de dez nomes no pleito.

De acordo com Fausto, que se elegeu deputado estadual em 2018, com quase 20 mil votos, ele está “tentando se viabilizar junto ao partido a nível nacional”. Caso seu nome seja aceito pelo partido, ele disputará o cargo de prefeito de Manaus com nomes como David Almeida, primeiro colocado nas pesquisas eleitorais feitas até agora.

O deputado negou que fará coletiva de imprensa para tratar do assunto nos próximos dias, mas suas intenções em relação ao cargo de chefe do executivo de Manaus foram confirmadas.