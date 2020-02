Evento no Centec discute segurança e prevenção de acidentes no trabalho

Embora venha diminuindo nos últimos dez anos, o número de mortes e acidentes no trabalho, assim como de doenças ocupacionais, ainda é muito alto no Brasil. Dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho apontam que, de 2012 a 2018, o país registrou 16.455 mortes e 4.5 milhões acidentes. É com foco nestes índices que Centro de Ensino Técnico (Centec) promove, nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro a sua primeira Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), aberta tanto aos seus alunos, professores e colaboradores quanto à comunidade em geral.

“Objetivo é promover conhecimento e orientação sobre a saúde e segurança no trabalho e prevenção de acidentes em diversos eixos de atuação técnica profissional”, informa a coordenadora de projetos institucionais, Nathalia Flores.

Momento propício

Conforme o dito popular, o ano só começa de verdade após o Carnaval, por isso este é um bom momento para as discussões em torno do tema segurança no trabalho, tendo em vista a retomada, com mais força, das atividades produtivas tanto na indústria como no comércio e serviços.

Ainda conforme os organizadores do evento, as ações voltadas para segurança no trabalho devem ser executas durante todo o ano e o planejamento precisa envolver desde as categorias mais básicas até o alto escalão das empresas. Por conta disso, a Sipat Centec 2020 contará com atividades pela manhã, tarde e noite, facilitando o acesso dos interessados em obter conhecimentos mais qualificados nessa área.

O Centec está localizado na avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo e a programação envolve palestras, seminários e apresentações de trabalhos nos mais diversos eixos das atividades profissionais desenvolvidas na escola. Os interessados podem ser inscrever, gratuitamente, por meio deste link (https://doity.com.br/sipat-i-semana-interna-de-preveno-de-acidentes-do-trabalho). Todos terão direito a certificado de horas complementares.

Já os alunos da instituição ganhão 2 pontos em nota de participação. Além disso, a turma destaque terá direito a troféu e nota dobrada, ou seja, 4 pontos.

Abertura

Cada empresa é um organismo vivo, por isso, o que acontece com um colaborador pode impactar nos demais. Assim, o tema de abertura do evento é “o cuidado de cada um é a segurança de todos”. “Acredito que a segurança do grupo depende do que cada um faz em relação à sua própria segurança”, conta o professor Caio Bruno, engenheiro de segurança no trabalho e responsável pela Sipat-Centec 2020.

Segundo dados do Smartlab de Trabalho Decente e a organização Internacional do Trabalho, acidentes de trabalho causaram 24 mortes e afastaram mais de 3 mil trabalhadores no Amazonas em 2018. Já a capital, Manaus, teve o maior número de vítimas de acidentes e mortes no trabalho somente de 2017 para 2018.

A partir de tais dados, o diretor técnico do Instituto de Perícias da Amazônia (Inpeam), Hélio Magalhães Neto, fará palestra sobre as normas de segurança, a conscientização e os procedimentos seguros no ambiente de trabalho, além de contar sobre a sua experiência na área. “Poder conscientizar durante a realização da Sipat nas empresas, fará com que se crie procedimentos de segurança, com o intuito de evitar acidentes e instruir os colaboradores a realizarem seus trabalhos com maior segurança”, explica o diretor do Inpeam.

O professor Caio Bruno acredita que o evento será importante tanto para os alunos, quanto para o público externo. “Os próprios alunos vão buscar conhecimento e apresentar os trabalhos com muita criatividade, com temas referentes aos cursos disponíveis no Centec, e transferir essas informações para o nosso público convidado, referente acidentes, doenças ocupacionais e de trabalho. A programação de atividades vai servir para a conscientização dos alunos, dos professores e de todo o público participante”, finaliza o professor.