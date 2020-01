ESPECIAL PUBLICITÁRIO – Um ano novo de esperanças renovadas

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

conteúdo de responsabilidade do anunciante

O Todos os anos os nossos sonhos se renovam, a nossa esperança na vida e na felicidade ganha um novo fôlego e força. Manter essa chama acesa ao longo dos meses é o desafio que nos leva a superar obstáculos, melhorar nossos processos internos, ir além do que planejamos. A felicidade se conquista diariamente, colocando amor e dedicação em tudo o que fazemos. Abraçando a cidade que vivemos.

E foi assim que seguimos nossa jornada ao longo de 2019: com aumento de receita de 16%, Manaus passou a integrar o primeiro lugar do ranking de crescimento proporcional de arrecadação entre as 12 cidades mais populosas do país, superando a cidade de São Paulo, que teve um crescimento de apenas 6%. Uma melhor autonomia financeira é fruto de uma gestão comprometida e dedicada que permite, cada vez mais, avanços e melhorias em todas as áreas.

Permite, por exemplo, alcançarmos a marca de 500 famílias beneficiadas com casa própria em um ano, em um programa municipal de habitação inédito na história da cidade. Uma gestão eficiente contribui com a segurança e qualidade da vida urbana com mais de 57 mil luminárias de led.

Em 2019, 19 creches passaram a integrar o sistema municipal de educação acolhendo mais de 52 mil crianças. Desde 2014, as creches municipais contam com o currículo escolar “Vivências e Saberes”, com destaque para a experiência que revela a qualidade do processo ensino e aprendizagem.

Seis novas cozinhas comunitárias inauguradas em 2019 também reforçam o compromisso com o bem-estar e a segurança alimentar de pessoas em condição de vulnerabilidade social e econômica. Além de atuar no combate à fome, uma equipe multiprofissional realiza o acompanhamento das famílias dentro da comunidade, promovendo promovem a cidadania dos usuários, por meio da emissão de documentos, oficinas, cursos e palestras. As cozinhas comunitárias funcionam nos bairros Educandos, Colônia Oliveira Machado, Colônia Antônio Aleixo, Santo Agostinho e Vila da Felicidade (Ceasa) com almoço servido de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, a partir de acompanhamento nutricional.

Ao longo de 365 dias, mais de 400 quilômetros de vias foram recuperadas, entre vias principais e alternativas com qualidade técnica e investimento em fresagem, imprimação asfáltica e asfaltamento espesso, voltado para o fluxo intenso de carros e o regime de águas que caracteriza o clima da capital amazonense.

Tivemos ainda aproximadamente 80 projetos culturais premiados em 2019, em um processo que vimos construindo ao longo dos anos: de fomento aos anseios sociais, de participação e escolha da própria sociedade de próprios objetivos culturais.

Aprendermos com nossos erros faz parte dessa jornada e, para isso, é imprescindível a participação de todos. É com este diálogo que torna possível a completude deste processo.

Desejamos que 2020 leve o desejo de felicidade e de realizações dos sonhos a todos e que possamos ser capazes de fazê-los acontecer! Feliz Ano Novo!