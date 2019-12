ESPECIAL PUBLICITÁRIO – Programa Requalifica: A mudança está nas ruas

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

No último dia 29, a Prefeitura de Manaus deu início às obras do Requalifica 2 para reconstruir 95 vias em toda a cidade, totalizando mais de 80 quilômetros de asfalto. Os trabalhos começaram pela avenida Central, no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da cidade, e terão outras frentes de obra espalhadas por outras zonas da cidade.

Este é o maior programa de recuperação da infraestrutura viária de Manaus. Com esta nova etapa, sobe para 421 o número de vias atendidas pelo Programa Requalifica em suas três etapas em andamento ou concluída. A licitação desta etapa foi vencida pela empresa Tercom e o custo das obras é de R$ 62 milhões do programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

As áreas para onde as ações estão sendo levadas foram minuciosamente escolhidas, de acordo com as demandas apresentadas, trazendo, assim, após a conclusão dos trabalhos, conforto, maior mobilidade e bem-estar para os cidadãos das mais diversas zonas da cidade.

A infraestrutura viária é um dos fatores que contribuem para a garantia do direito à mobilidade urbana, um dos componentes do direito à cidade, dentro do conceito de urbanismo. As cidades devem e podem permitir a circulação das pessoas e cargas em condições harmoniosas e adequadas.

Frentes de obras

Além do conjunto Ajuricaba, bairros como Petrópolis, Betânia, Mauazinho, Parque 10 de Novembro, Monte das Oliveiras, Gilberto Mestrinho e Coroado também serão contemplados com frentes de obras, onde serão aplicadas mais de 100 mil toneladas de massa asfáltica, contando com a mão de obra de aproximadamente 300 trabalhadores, além de maquinários modernos. A ação está programada para ser realizada em até seis meses.

Ainda este ano, a Prefeitura de Manaus deverá lançar os Requalifica 4 e 5, contemplando outros importantes corredores viários da cidade. Para as vias secundárias, serão investidos R$ 200 milhões em operações tapa-buraco até o ano que vem.

Balanço

A Prefeitura já realizou este ano o programa Requalifica 1, contemplando 205 vias e 100 quilômetros de asfalto. O Requalifica 3 está em andamento atendendo outras 121 vias. Paralelamente, a Prefeitura de Manaus está aplicando R$ 100 milhões na operação tapa-buraco, complementar às obras do Requalifica, para estabilizar o maior número de vias possíveis, em toda a cidade, em um amplo plano de mobilidade executado pela Prefeitura de Manaus.

É para isso que a Prefeitura de Manaus vem trabalhando: para garantir uma cidade com maior mobilidade e melhor para todos.