ESPECIAL PUBLICITÁRIO – Mulheres que inspiram e ajudam a escrever a história

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

conteúdo de responsabilidade do anunciante

Todos os dias ajudamos a escrever a história do lugar onde vivemos. Atrás dos computadores, nas ruas, em cima do palco, nas escolas, nos hospitais, no comércio, na indústria, onde quer que estejamos inseridos. Em Manaus, mais da metade – 51,18% – são mulheres. Por trás dessa engrenagem estão mães, irmãs, tias, sobrinhas, amigas, cidadãs que, acima de tudo, escrevem sua própria história. E a Prefeitura de Manaus está ao lado de cada uma dessas mulheres.

Para que tenham acesso a saúde, atendimento psicossocial, para que tenham seus direitos protegidos e possam ser elas mesmas. É para isso que a Prefeitura trabalha.

Por isso, no mês da mulher também acontece o Março Lilás, mês de prevenção ao câncer de colo do útero. O trabalho de conscientização e prevenção integra as ações coordenadas há três anos pelo Fundo Manaus Solidária, em parceria com as secretarias municipais da Saúde (Semsa) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

Entendemos que este é o melhor caminho para o combate ao câncer de colo de útero e, por isso, trabalhamos todos os dias para reduzir o número de casos e garantir que as mulheres possam cuidar de sua saúde. Por meio de nossas 85 Unidades Básicas de Saúde (UBS), espalhadas em todas as zonas da cidade, além da zona rural, garantimos que a mobilização sobre a importância do exame preventivo possa chegar à maioria das mulheres que vivem na capital amazonense.

Manaus disponibiliza ainda o serviço de acompanhamento psicossocial e jurídico específico para mulheres, a fim de contribuir no processo de restituição de aspectos emocionais e sociais com uma atuação mais próxima, promovendo o acolhimento, a escuta e o cuidado por meio de assistentes sociais e psicólogas. Funciona na rua Araxá (antiga Rua 24), nº 224, Praça do conjunto Duque de Caxias, Flores, de 8h às 12h e 13h às 17h. Telefones: 3214-5080 e 3214-6080.

Inspiração

A força de vontade e coragem que não permite desistir frente aos mais variados obstáculos, residentes em cada mulher, é o que nos inspira a seguir caminhando. As mulheres são pura entrega porque carregam consigo a origem da vida.

Àquelas que escolheram amar, às que escolheram ajudar, às que escolheram viver, às que escolheram ser mulher, nosso respeito e admiração. A elas que, ao escreverem sua história, registram a nossa, todo o nosso reconhecimento e aplauso. Ser mulher é ser única!