ESPECIAL PUBLICITÁRIO – Matrículas 2020 abertas para novos alunos da rede municipal de ensino

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

Inicia no próximo dia 17 de janeiro o período de matrículas para novos alunos da rede pública de ensino de Manaus, que vai até o dia 20 do mesmo mês e podem ser realizadas, tanto via internet pelo site www.matriculas.am.gov.br , ou presencialmente, das 8h às 17h, em todas as escolas da rede municipal e estadual da capital amazonense.

O cronograma apresentado é válido para todas as unidades públicas estaduais e municipais de Manaus, inclusive para as escolas com a gestão da Polícia Militar do Amazonas.

Para os alunos novatos na rede, a primeira etapa para solicitar a matrícula é o cadastro online dos responsáveis, que já pode ser feito desde dezembro do ano passado pelo site. Basta inserir o nome, e-mail e CPF do responsável. Após isso, o sistema enviará um e-mail de ativação ao endereço eletrônico informado e o responsável deverá confirmar e ativar o cadastro.

É recomendável, também, que seja feito o registro dos estudantes que serão matriculados para o ano letivo de 2020, a fim de agilizar o processo de reserva de vaga, que acontecerá de 17 a 20 de janeiro, tanto via internet, quanto presencial.

Pela internet, os pais só precisarão entrar no site e preencher as informações para solicitar a vaga na escola e ano de ensino do estudante novato. Após encerrar o procedimento no portal, é só apresentar, na unidade de ensino escolhida, os documentos do novo aluno para concluir a matrícula.

Em caso presencial, os responsáveis poderão procurar qualquer escola estadual ou municipal de Manaus, das 8h às 17h, para solicitar a reserva de vaga e no dia seguinte ir até a unidade de ensino escolhida para entregar os documentos do aluno e concluir o processo de matrícula.

Vale ressaltar que a reserva de vaga feita via internet ou presencial tem validade de três dias. A matrícula será considerada efetiva após confirmação na escola feita pelo responsável legal ou pelo aluno maior de 18 anos, com a apresentação da documentação obrigatória.

A rematrícula dos alunos que estudaram, em 2019, nas redes estadual e municipal de ensino foi automática e concluída no último dia 3 de janeiro nas unidades do município. Mais de 180 mil estudantes foram rematriculados pela Prefeitura de Manaus, em unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Destaques

Atendimento especial – Os alunos novos que possuam algum tipo de deficiência terão período específico para realizar matrícula pela Internet ou presencialmente: de 10 a 13 de janeiro. É necessário apresentar laudo médico, além das demais documentações. Eles também poderão matricular-se via web ou presencial.

Alunos estrangeiros – Uma novidade deste ano é que o site de matrículas passou a aceitar reserva de vagas de alunos estrangeiros, devido à crescente demanda social. Anteriormente, só era possível solicitar a vaga destes estudantes presencialmente. Agora, todos que tiverem CPF conseguirão realizar o procedimento via internet.

Novos alunos – De 17 a 20 de janeiro ocorrerá a matrícula para novos estudantes. Caso os pais ou responsáveis percam os prazos, terão que aguardar até o dia 21 de janeiro, quando o sistema informará as possíveis disponibilidades de vagas.

Inovação – Com as atualizações realizadas pela equipe técnica da Prodam, o novo site mostra as datas em que os responsáveis devem acessar o site para reservar a vaga. Além disso, estão disponíveis na página: uma ferramenta de busca por escolas a partir do município e do bairro informado, uma seção de perguntas frequentes sobre o processo de matrícula e outra de informações úteis, como os documentos que são necessários apresentar para efetivar a matrícula. Também estão à disposição o calendário de matrículas e transferências e os contatos das secretarias de Educação do município e do Estado.

Correção série/idade – Este ano, o portal www.matriculas.am.gov.br possui campo específico para solicitar a vaga, de forma on line, para alunos de Correção de Fluxo do Ensino Fundamental. A modalidade é voltada para estudantes que estão com distorção de mais de dois anos entre a idade e a fase que o aluno deveria estar cursando. A página, desenvolvida pela empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), pode ser acessada por computador, tablet ou celular.