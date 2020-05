ESPECIAL PUBLICITÁRIO – Mãe, teu amor e cuidado hoje são tão necessários

ESPECIAL PUBLICITÁRIO

Neste momento de pandemia, centenas de mulheres estão atuando em Manaus nos hospitais e demais unidades de saúde. Entre elas, estão mães posicionadas na linha de frente do combate à covid-19, causada pelo novo coronavírus. Médicas, enfermeiras, técnicas e tantas outras profissionais que, além da luta diária para salvar vidas, lutam também para proteger suas famílias. São verdadeiras heroínas.

São mães que viram plantões, enfrentam a estafa física e emocional, mas buscam no dia-a-dia força e equilíbrio, pois sabem que o amparo e cuidado delas são hoje, mais do que nunca, essenciais tanto em seus postos de trabalho, quanto em seus lares.

Além delas, outras dezenas de mães estão nos abrigos da cidade, dando além da assistência, afeto e amor. Mesmo à distância, cada gesto tem um significado enorme para quem não tem nada e, às vezes, ninguém. Além destas, há outras servidoras públicas que precisam deixar seus lares diariamente para ajudar nos cuidados com a cidade e seus habitantes. E no retorno para casa, ainda têm forças para cuidar da família. Muito obrigado mãe!

Muitas das mães estão nos caixas de supermercados e farmácias, laboratórios, nas ruas zelando pela limpeza e higienização de espaços públicos, além de outras atividades tão essenciais e que não podem parar.

Em casa, no home Office, muitas mães se desdobram entre o trabalho do escritório e as jornadas de cuidado e limpeza, atenção e alimentação da família e agora também o de orientação na jornada escolar de cada filho. Tem mãe aproveitando o isolamento para se reinventar, empreender, focar nos planos em busca de um futuro melhor. Mãe não desiste. Persevera.

É preciso lembrar também das mães que estão distantes de seus filhos. Não por que quiseram, mas porque esta foi a melhor decisão, um ato de amor pela vida. É preciso também ressaltar aquelas que foram mães duas vezes, as avós, e que hoje estão não apenas longe dos filhos, mas também dos netos e de toda a família.

E às mães que partiram e deixaram saudades, obrigado por todo o amor. Vocês jamais serão esquecidas.

A todas as mães de Manaus, nós desejamos um dia leve, de amor. Porque tudo isso vai passar e logo nós estaremos todos juntos de novo.

Parabéns mamães! Obrigado por tudo!