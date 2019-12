ESPECIAL PUBLICITÁRIO – Homens, saúde é coisa séria

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano do biênio 2018/2019 sejam diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata no Brasil. Para se ter uma ideia da dimensão da população masculina atingida, é como se a cada ano um estádio do Morumbi com lotação máxima e mais 2 mil pessoas do lado de fora fosse diagnosticada com a doença.

Levantamento feito pela Agência para a Pesquisa do Câncer, entidade ligada à Organização Mundial de Saúde (OMS), aponta que os casos de câncer no mundo, em geral, devem aumentar em 78% nos próximos 20 anos.

Isso seria motivo suficiente para ter um mês inteiro dedicado à prevenção e cuidado, mas, o que torna o mês de Novembro uma data ainda mais necessária é o comportamento comum entre os homens de resistência ao cuidado com a própria saúde.

É neste sentido que a campanha Novembro Azul ganha relevância e importância: apesar do câncer de próstata ser o segundo tipo mais frequente da doença em homens, matando mais de 13 mil indivíduos todos os anos, tem até 96% de chance de cura, se diagnosticado no início.

Para ajudar você a lembrar do cuidado que deve ter com a saúde e, principalmente, para garantir que a prevenção chegue até o público masculino, a Prefeitura de Manaus realiza, durante todo o mês de novembro, a campanha “Novembro Azul”, com o tema “Homens como protagonistas do cuidado de sua saúde em todas as fases da vida”, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

Nesse período, as unidades de saúde vão intensificar as ações de saúde de promoção, prevenção, reabilitação e redução de danos, como consultas, encaminhamentos, além de outras ações relacionadas à saúde masculina em geral como avaliação do cartão vacinal, saúde bucal, sorologias e Educação em Saúde nas salas de espera das unidades, abordando temas como autocuidado da saúde, alimentação saudável, prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), entre outros.

O objetivo é estimular que os homens, em todas as fases da vida – adolescência, vida adulta e idosos – sejam protagonistas da própria saúde, mantendo hábitos saudáveis de vida e sempre procurando uma Unidade de Saúde.

As ações de saúde são disponibilizadas ao longo de todo o ano. Porém, neste período, passam a ter uma atenção especial na expectativa de que passem a integrar o calendário anual de check-up do homem.

No caso do câncer de próstata, a recomendação é de que os exames preventivos se iniciem por volta dos 45 anos, especialmente quando há fatores de risco, como ser negro, ter obesidade ou histórico familiar. Para as demais ações de prevenção, a recomendação não tem idade.

Como surgiu

Como forma de chamar a atenção das pessoas para a saúde masculina, um grupo de amigos decidiu, na Austrália do início dos anos 2000, deixar o bigode crescer durante todo o mês de novembro. Em pouco tempo, essa ação ficou conhecida como Movember, que nada mais é do que a junção das palavras moustache (bigode) e november (novembro).

Vale lembrar que o câncer de próstata é um tumor que afeta a próstata, glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis.

Embora seja uma doença comum, por medo ou por desconhecimento, muitos homens preferem não conversar sobre esse assunto. É nesse ponto que o “Novembro Azul” encontra seu maior desafio: quebrar o preconceito que muitos homens têm em relação ao exame de toque.

O exame, envolve a palpação do órgão pelo reto (porção final do intestino grosso) e costuma ser alvo de muitas piadas; E como o câncer é coisa séria, compartilhar informações e levantar a discussão sobre o tema é a grande missão da campanha. Quanto mais se lembrar e falar a respeito, maior as chances de rompimento do preconceito e de garantia da vida!