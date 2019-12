ESPECIAL PUBLICITÁRIO-Galerias Populares e Shopping Phelippe Daou: mais presentes pra você neste Natal

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

O Natal é a oportunidade que temos para cultivar o abraço; para pedir e doar perdão; para nos redimir e para cultivar o que há de melhor dentro de cada um de nós. É com esse espírito que as Galerias Populares no Centro de Manaus, e o Shopping Phelippe Daou na Zona Leste, prepararam a campanha de fim de ano dos três maiores centros de compras populares da cidade.

Além de promoções e horário estendido – todos passam a funcionar também aos domingos até o Réveillon – os locais de compras adotaram o clima festivo na decoração e programação com direito à chegada do Papai Noel, que já passou pelos locais abrindo a temporada natalina, apresentação de corais e conforto: a Galeria dos Remédios, por exemplo, maior centro de compras populares do centro histórico da cidade, passou por reforma e ampliação, além do aumento de serviços oferecidos.

Em junho, o Shopping Phelippe Daou, na confluência das Zonas Norte e Leste de Manaus, recebeu um posto para o alistamento militar e outro para emissão de Carteira de Identidade no PAC Municipal local, como parte das comemorações do aniversário de 350 anos de Manaus, facilitando o acesso a esse tipo de serviço para a população da região. No âmbito da iniciativa privada, o banco Bradesco também passou a fazer parte do mix de serviços oferecidos com uma agência dentro do centro de compras, inaugurada em Outubro.

A iniciativa da Prefeitura de Manaus faz parte da política pública instituída para trazer parcerias para os centros de compras populares – Galeria dos Remédios, Galeria Espírito Santo e Shopping Phelippe Daou –, como forma de atrair mais frequentadores e, assim, estimular as vendas.

Quem for fazer as compras de final de ano nos locais, terá a oportunidade ainda de apreciar a apresentação de corais com temas natalinos, sempre às 9h30. No dia 14, o Coral Arte Vocal se apresenta no Shopping Phelippe Daou e no dia 22 o Musikart entoa canções natalinas na Galeria dos Remédios. Além disso, a campanha é um estímulo aos vendedores e à economia local.

Este é o terceiro ano consecutivo do “Natal do Abraço”, campanha coordenada pelo Fundo Manaus Solidária. A campanha que percorre todas as zonas da cidade com ações lúdicas e interativas tem o intuito de despertar o encontro, do amor e de todos os bons sentimentos que florescem nesta época do ano.

Confira os horários de funcionamento dos centros de compras no mês de Dezembro:

Galeria Espírito Santo (R. Joaquim Sarmento, Centro)

Segunda a sábado – 8h às 19h | Domingos – 8h às 15h

Galeria dos Remédios (R. Miranda Leão, Centro)

Segunda a sábado – 7h30 às 17h | Domingos – 7h30 às 14h

Shopping Phelippe Daou (Av. Camapuã, Zona Leste)

Segunda a sábado – 8h às 20h | Domingo – 8h às 18h