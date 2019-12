Especial publicitário – Dezembro Vermelho: o HIV não discrimina ninguém

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

Há quase 30 anos, o vírus do HIV representava o fim do futuro para muitos jovens com vida sexual ativa, uma vez que não existia tratamento e, tampouco, perspectiva de cura. Hoje, a cura ainda não foi encontrada, mas o avanço da medicina garante certa qualidade de vida à base de um coquetel de remédios. O que não muda e nem sai de moda é a prevenção.

Desde o ano passado, a data integra o Calendário Oficial da Cidade de Manaus por meio da LEI Nº 2308, com objetivo de desenvolver atividades e mobilizações direcionadas ao enfrentamento do HIV/AIDS e de outras IST.

Em Manaus, no período de janeiro a outubro deste ano, o município de Manaus registrou 1.017 novos casos de HIV em adultos residentes na cidade. Desse total, 598 casos (58,80%) foram notificados em pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos.

Pesquisas do Ministério da Saúde apontam que o uso do preservativo não é consistente entre os mais jovens, embora o nível de informação seja elevado em relação à forma de prevenção ao HIV. Por esse motivo, os jovens têm sido foco constante de campanhas de prevenção nos últimos anos e a SEMSA tem fortalecido suas ações de prevenção por ocasião de eventos específicos destinados à juventude.

Por conta disso, as ações de conscientização e prevenção, bem como de identificação da presença do vírus serão intensificadas durante todo o mês de dezembro por meio da testagem rápida que é realizada em 174 Unidades de Saúde da rede municipal. Além dessas unidades, foram inaugurados mais três novos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), nas seguintes unidades: CAIMI Ada Viana, Policlínicas Gilberto Mestrinho e Colônia Antônio Aleixo.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vem diversificando as ações de prevenção à infecção pelo HIV e outras IST, por meio do novo conceito da Prevenção Combinada (uso de vários métodos), que inclui a distribuição de preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante, ações educativas e ampliação do acesso à testagem rápida (incluindo fluido oral e auto-teste para HIV), profilaxia pós-exposição e pré-exposição, entre outros.

As pessoas com diagnóstico positivo para HIV podem ser acompanhadas em 09 (nove) unidades da capital, sendo 06 (seis) Serviços de Assistência Especializada (SAE) e 03 (três) Unidades Básicas de Saúde (UBS), distribuídos pelas diferentes zonas da cidade e também por outras instituições parceiras envolvidas na atenção à saúde das pessoas vivendo com o HIV.

As 10 unidades de saúde que atendem em horário ampliado, até as 21h, também realizarão testagem rápida para HIV e outras IST, objetivando atender às populações que não tem disponibilidade durante horário comercial. Confira o endereço em: https://semsa.manaus.am.gov.br/teste-rapido-ists/.

Não deixe essa moda pegar em você: faça o teste rápido, pegue seu preservativo na Unidade de Saúde mais próxima e curta a leveza de ser você mesmo!