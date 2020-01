Encontro para mobilização do novo partido de Bolsonaro no Amazonas acontece neste sábado

O 1º Encontro de Apoiadores do Aliança pelo Brasil no Amazonas, que ocorre neste sábado (25), de 8h às 18h, no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam),terá a presença em peso dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Uma grande mobilização, que começou nas redes sociais, é semelhante a que marcou a vinda do presidente a Manaus, em 2015, quando ele ainda era candidato.

Na época, o aeroporto foi tomado por uma multidão de apoiadores que gritavam “Mito” e “Vamos resgatar o Brasil”.

Segundo o advogado Paulo Maffioletti, integrante do movimento Advogados Pró Bolsonaro Brasil (APBB), e porta voz da mobilização pela coleta de assinaturas no Estado, o sentimento é o mesmo de 2015, de mostrar para o Bolsonaro que ele pode contar com o Amazonas.

Maffioletti explica o que é necessário para apoiar a criação do Aliança Pelo Brasil, partido do presidente Bolsonaro. “O apoiador do Aliança pelo Brasil terá que levar um documento de identificação oficial com foto e o título de eleitor. As fichas de apoiamento padrão estarão impressas e uma equipe de cartórios estará a disposição no estacionamento da Casa Legislativa”, disse.

Engajado na coleta de assinaturas, o deputado Josué Neto, que há mais de um ano assumiu postura independente no Parlamento Estadual, informou que estará no evento. “Eu pretendo me oficializar como aliado do Bolsonaro porque sou patriota, amazonense e acredito que a família deve ser preservada e cada vez mais fortalecida. Esses são os alguns dos valores fortes do projeto do Aliança pelo Brasil” disse Josué Neto, que é comunicador, economista e este ano teve a gestão reconhecida por órgãos de fiscalização de contas públicas do Amazonas, ficando em 1º lugar no ranking do Ministério Público de Contas do Estado (MPC-AM).

LOCAL

O encontro será realizado na Assembleia Legislativa que, fica na avenida Mário Ypiranga, no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. O objetivo da ação é coletar assinaturas para a criação do partido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).