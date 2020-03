Empório DB abre programação 2020 com degustação de vinhos

O sommelier, enólogo, consultor de vinhos e enogastronomia Pedro Missioneiro realiza no próximo sábado (14), a degustação guiada de rótulos importados e de seus respectivos acompanhamentos, no mais novo centro de compras de Manaus, o Empório DB, na estrada da Ponta Negra.

O evento – aberto ao público – tem início às 18h e contará com a chancela da Decanter Importadora, uma das importantes e pioneiras empresas do setor no Brasil, que possui em seu portfólio cerca de 1.300 rótulos de 18 países, com destaque para o catálogo de vinhos alemães, italianos e de destinos não convencionais, como Croácia e Grécia.

De acordo com o CEO do Grupo DB, Sidney Pedrosa, o evento marca o início da programação 2020 do recém-inaugurado Empório e tem como alvo profissionais da área como chefs, conhecedores, especialistas, consumidores tradicionais de vinhos de Manaus, e também todas as pessoas interessadas em conhecer e se iniciar no mundo dos vinhos.

“A degustação é totalmente gratuita, guiada por um dos melhores sommeliers de Manaus e será uma excelente oportunidade para todos que quiserem fazer uma introdução nos vinhos, abordando temas como a temperatura ideal e tipos de uvas, além de desmistificar mitos como o de que um vinho bom é um vinho caro”, afirmou Pedrosa.

Além dos vinhos importados, o público também poderá conhecer e degustar queijos e outros produtos exclusivos do Empório DB selecionados para o evento.

SERVIÇO:

O QUE: Degustação de vinhos com Pedro Missioneiro

QUANDO: Sábado (14/03) – Das 18h às 20h

ONDE: Empório DB 24h – Estrada da Ponta Negra

QUANTO: Gratuito