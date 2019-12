Emendas de Wilker destinada para a saúde são derrubadas pela base governista na Aleam

As 32 emendas à Lei Orçamentária Anual que beneficiariam a saúde pública do Amazonas, no valor de R$ 90,6 milhões, de autoria do deputado estadual Wilker Barreto (Podemos), foram derrubadas pelos deputados da base do Governo do Estado. As emendas foram rejeitadas em votação na Comissão dos Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas (CAE-Aleam), no início da tarde desta terça-feira (17).

Dos membros da CAE, apenas o deputado Serafim Corrêa (PSB), além do autor da proposta, votou favorável a destinação das emendas para socorrer a saúde. Para 2020, o Governo do Amazonas chegou a retirar R$ 10 milhões dos recursos destinados a realização das cirurgias cardíacas, em relação aos números do ano passado.

“Essa Casa vai ser conivente para que o Amazonas vire um Rio de Janeiro. Infelizmente, os deputados da base preferiram o caos na saúde do que atender aos pedidos dos diretores das unidades e mudar a realidade dos pacientes que estão entregues à própria sorte nos leitos”, criticou Barreto, lamentando a falta de sensibilidade dos pares.

“Seriam emendas que iriam tirar crianças, jovens e idosos do martírio que é esperar por uma cirurgia nos corredores. Derrubar uma emenda de R$ 10,5 milhões para zerar a fila de espera dos cardiopatas e para reformar a UTI do Francisca Mendes é inadmissível. Queremos ajudar esse governo, não prejudicar”, explicou.

Já o deputado Dermilson Chagas (PP) lamentou a rejeição das emendas para a saúde e da matéria que remanejaria recursos da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) para contratação dos aprovados nos Concursos do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

“Lamentável essa decisão de derrubar as emendas da oposição. Agora só me resta convocar todos os aprovados do concurso para comparecerem na Assembleia e pressionar a base votar contra o parecer da comissão”, disse Dermilson.

Emendas derrubadas

Em seu projeto, Wilker apresentou 32 emendas para a inclusão na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020, sendo a maioria voltada para investimentos na rede pública de saúde no Estado.

Entre elas, estavam a destinação de R$ 10,5 milhões para zerar a fila de espera dos cardiopatas e reforma da UTI da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes; R$ 1,6 milhão para adequações na estrutura e transporte de mercadorias e pacientes da Fundação Hospital de Hematologia e Hemoterapia (Hemoam), aquisições de equipamentos para maternidades como Ana Braga e Instituto da Mulher Dona Lindu, ambas no valor de R$ 4 milhões.