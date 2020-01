Emenda de Josué Neto prevê R$ 240 mil para compra de ambulanchas para Boa Vista do Ramos

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto destinou R$ 240 mil, através de emendas parlamentares, para compra de ambulanchas para atender pacientes de áreas distantes da sede do município de Boa Vista do Ramos (distante 271 quilômetros de Manaus).

De acordo com o texto da emenda, os recursos devem ser utilizados para a compra de uma ambulancha com motor de 150 HP e quatro ambulanchas com motor de 40 HP.

Segundo o deputado Josué Neto a emenda atende um pedido do prefeito do município Eraldo Trindade. “O prefeito nos relatou a dificuldade que enfrenta para ajudar pacientes que moram em localidades mais afastadas. Essa é uma realidade de todos os municípios do interior do Amazonas. Existe essa dificuldade de levar, para a sede dos municípios e até para a capital, essas pessoas que necessitam de atendimento médico, principalmente os casos de urgência” disse.

Ele explicou que as ambulanchas vão auxiliar no atendimento preliminar, porque será equipada como uma ambulância, e no transporte de pacientes até uma unidade de saúde.

Boa Vista do Ramos

A emenda é parte de um total de R$ 584 mil que Josué Neto está destinando para Boa Vista do Ramos. Além das ambulanchas, o parlamentar destinou recursos para compra de um caminhão com carroceria para escoamento da produção rural da região; reforma da Escola Tancredo Neves, na comunidade São Benedito; e execução do Projeto Festa Tribal da Escola Estadual Professora Gercilia Barbosa Sampaio, com o objetivo de promover o resgate da cultura dos povos indígenas.