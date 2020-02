Em vídeo, professor de Lábrea denúncia descaso em obra de escola que reaproveita cimento inadequado

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um professor do município de Lábrea, Edvaldo Nunes, faz uma denúncia sobre o descaso do poder público com o abandono das obras de uma escola que está sendo construída há mais de seis anos em uma comunidade do município, com recursos do Governo Federal.

No vídeo, o professor mostra como o canteiro de obras está abandonado, como o material de construção está se deteriorando, com o cimento inapropriado sendo reutilizado, telhas quebradas e até mesmo madeira podre.

“A gente vê aqui um descaso total e só pede do poder público que respeite a verba pública e faça as obras. Isso é um descaso com a população, com a comunidades, com os alunos. Lamentamos muito essa situação”, diz o professor no vídeo.

VEJA O VÍDEO: