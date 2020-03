Em vídeo, prefeito de Envira reforça medidas contra o coronavírus e critica posicionamento do presidente Bolsonaro

O prefeito de Envira, Ivon Rates, em um vídeo divulgado nas redes sociais, falou das medidas que o município adotou para combater o coronavírus, pediu a conscientização da população sobre a quarentena e ainda fez duras críticas ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que minimizou a pandemia causada pela doença em um pronunciamento em rede nacional, na noite desta terça-feira, 24 de março.

Ivon explicou que entre as medidas, a prefeitura direcionou uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município exclusivamente para atender casos suspeitos do coronavírus. Além disso, os outros postos, incluindo o hospital, possuem uma triagem externa dos pacientes, para que possíveis casos sejam detectados antes do acesso às unidades de saúde, reduzindo ainda mais os riscos de contaminação.

Em Envira, que ainda não registrou nenhum caso da doença, as aulas já foram suspensas, assim como os serviços presenciais, comércio, entre outros, atendendo as orientações do Ministério da Saúde.

O chefe do executivo também criticou o posicionamento de Bolsonaro. Para Ivon, que está trabalhando de casa, por orientação das autoridades sanitárias, o posicionamento do presidente prioriza somente a economia. “O que ele falou foi uma estupidez. Disse que a pandemia mata idosos, como se eles não tivessem valor para cada um de nós. É a palavra de um maluco e não de um presidente”, disse ele.

