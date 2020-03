Em Sessão Extraordinária, Aleam vai deliberar pacote anticrise enviado pelo Goveno

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) realizará Sessão Extraordinária nesta segunda-feira (30), para votação do pacote anticrise enviado pelo Governo na última sexta-feira (27), que visa o combate ao coronavírus (Covid-19).

Estarão na pauta da Sessão virtual convocada pelo presidente da Casa, Josué Neto, o pedido de reconhecimento do Estado de Calamidade Pública, liberação do remanejamento de verbas do orçamento e a permissão para que o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) possa trabalhar em ações contra a pandemia.

Em nota oficial, Josué Neto, informou que considerando a necessidade de análise conjunta das matérias, a Sessão por videoconferência ainda não tem horário definido, mas vai acontecer ainda hoje (30). Todos os 24 deputados foram convocados.

“A Assembleia Legislativa não tem medido esforços para contribuir com as ações de combate à pandemia e reitera seu compromisso com a saúde, necessidades e anseios da população amazonense”, diz trecho da nota encaminhada à sociedade amazonense.

Ao Vivo

Assim como na semana passada, a Sessão extraordinária desta segunda será transmitida Ao Vivo pelo Facebook, Youtube e Instagram.

Leia a Nota Oficial na íntegra:

Com o sentimento republicano de dar transparência aos atos praticados pelo Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) informa à sociedade em geral, cidadãos e cidadãs do Amazonas, e à imprensa que os 24 deputados foram pré-convocados para uma reunião extraordinária, marcada para esta segunda-feira (30), para deliberar projetos do Governo do Estado relacionados ao combate do coronavírus (COVID-19). O horário ainda não foi definido.

Considerando a necessidade de análise conjunta das comissões a reunião extraordinária será realizada assim que os projetos estiverem prontos para a deliberação virtual.

A Assembleia Legislativa não tem medido esforços para contribuir com as ações de combate à pandemia e reitera seu compromisso com a saúde, necessidades e anseios da população amazonense.

Deputado Josué Neto

Presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas