Em reunião com Alberto Neto, Raylan Barroso garante recursos federais para Eirunepé

Na tarde desta terça-feira (4), o prefeito Raylan Barroso se reuniu com o deputado federal Capitão Alberto Neto para definir recursos para instalação de painéis solares no município de Eirunepé.

Os recursos foram assegurados pelo deputado através de emendas impositivas de sua autoria. “O município pode contar com nossa ajuda”, frisou Alberto Neto.

Raylan Barroso agradeceu a dedicação e a determinação do deputado com o desenvolvimento do estado e dos municípios amazonenses. “Parlamentares como ele fazem a diferença aqui em Brasília, principalmente para os municípios do interior do Amazonas”, disse o prefeito.