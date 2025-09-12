Em Novo Airão, governador Wilson Lima vistoria obras da AM-352 e destaca investimentos de R$ 257 milhões para infraestrutura do município

O governador Wilson Lima vistoriou, nesta sexta-feira (12/09), a obra de revitalização da rodovia AM-352, que liga Novo Airão a Manaus e destacou investimentos da ordem de R$ 257 milhões para a infraestrutura de Novo Airão, que contempla além da modernização da rodovia, a pavimentação da Comunidade São Domingos e a assinatura de dois convênios para requalificar e asfaltar 16 vias da sede do município.

“Essa é a maior intervenção pela qual a AM-352 já passou. Isso é importante para o escoamento da produção rural, para o fomento do turismo e, principalmente, a função social: o ir e vir da população, o aluno poder chegar com segurança da escola, entre outras possibilidades”, destacou o governador Wilson Lima.

Única via de ligação entre Novo Airão e os municípios de Manacapuru, Iranduba e a capital, Manaus, por meio da rodovia AM-070, a AM-352 é de grande importância para o desenvolvimento socioeconômico regional. Ao todo, o investimento na rodovia estadual é de R$ 246,54 milhões e abrange mais de 3.060 empregos diretos e indiretos. O contrato contempla a realização de serviços ao longo dos 98,6 quilômetros de extensão da via.

O morador do km 31 da rodovia, Edson Nunes, 71, reside em uma casa, próximo da pista, há mais de 30 anos. Durante esse tempo, ele disse que nunca tinha visto uma obra tão grande ser realizada na rodovia como está vendo agora.

“Está ficando tudo muito bonito. Daqui para Manacapuru eu levava uma hora; agora já consigo chegar em 30 minutos. É uma alegria ver as máquinas trabalhando, porque sabemos que o trabalho está tendo sucesso”, disse o morador.

Na Comunidade São Domingos, localizada no km 40 da rodovia, o sistema viário foi 100% entregue, garantindo uma infraestrutura de qualidade, segurança na trafegabilidade e melhoria no escoamento da produção rural. No local, foram investidos R$ 3,6 milhões na pavimentação de 3,9 quilômetros de vias, abrangendo todas as nove ruas do sistema viário.

Estiveram presentes durante a vistoria do avanço das obras da rodovia estadual, o presidente da Associação Amazonense dos Municípios do Amazonas (AAM), Anderson Sousa; a prefeita de Manacapuru, Valciléia Maciel; e o deputado estadual Cristiano D’Angelo.

Outros investimentos

O governador Wilson Lima também assinou, nesta sexta-feira (12/09), dois convênios com a Prefeitura de Novo Airão, que contempla a requalificação e pavimentação do sistema viário do município. Com investimento total de R$ 8,1 milhões, as obras incluem drenagem profunda e asfaltamento em 16 vias. Os trabalhos serão realizados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).