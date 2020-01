Em nota, Aleam se manifesta e diz que não autorizou reajuste do alto escalão do Governo

A Assembleia Legislativa do Amazonas informou, por meio de nota divulgada na tarde desta quinta-feira, 9, que não autorizou o reajuste nos salários de funcionários do alto escalão do governo estadual.

Após críticas e grande repercussão nas redes sociais e mídia nacional, o governador Wilson Lima voltou atrás e anulou o aumento nos vencimentos de mais de 100 funcionários da sua administração na manhã de hoje.

Abaixo, a nota da Aleam na íntegra.

Nota Oficial

Assembleia não autorizou reajuste de 225% do alto escalão do Governo

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) informa que nunca autorizou o reajuste de 225% nos salários dos funcionários do alto escalão do Governo do Estado. O aumento também não consta na Lei aprovada pelos deputados estaduais que no artigo 1º, inciso 2, limita as ações do Governo às mudanças da Reforma Administrativa “seguindo os parâmetros da atual sistemática”, ou seja, seguindo o que normalmente é adotado pelo poder público estadual ao realizar mudanças na administração pública.

O governo tomou medidas que ultrapassam o que está previsto no projeto enviado ao Parlamento Estadual, devendo responder por seus atos. A anulação do reajuste é o melhor caminho e deve contemplar a devolução de quaisquer valores pagos indevidamente.

A Assembleia Legislativa reafirma seu compromisso com o diálogo, com a verdade e total apoio aos interesses do povo do Amazonas.