Em Manicoré, 3 mil estudantes são alcançados por projeto de educação para o trânsito

Entre os meses de junho e dezembro, 3 mil estudantes de quatro escolas da rede pública de ensino do município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), foram alcançados pelo projeto “Trânsito Consciente”. A iniciativa foi desenvolvida pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran – AM), Prefeitura Municipal de Manicoré, por meio da Guarda Municipal, Polícias Militar e Civil e Conselho Tutelar.

O objetivo do projeto é promover a paz no trânsito, por meio da conscientização de jovens e adultos, envolvendo pedagogos e professores. A ação faz parte da estratégia de segurança pública desenvolvida pelo diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, por determinação do governador Wilson Lima.

Os participantes são sensibilizados quanto à prevenção de acidentes de trânsito, diretrizes gerais da legislação de trânsito vigente, orientação sobre o uso de equipamentos de segurança e comportamentos no trânsito.

As palestras foram realizadas na última segunda-feira (17/12), com alunos do 9° ano ao 3° ano do Ensino Médio da Escola Estadual de Tempo Integral (Eeti) Arindal Vinicius da Fonseca Reis. Além da unidade, também fizeram parte das ações o Educandário Nossa Senhora das Graças, a Escola Estadual Maria Sá Mota – GM-3, o Centro de Ensino de Tempo Integral (Ceti) e o Centro Juvenil Salesiano.

As ações no município abrangeram a distribuição de 4 mil panfletos nas ruas, palestras nas Escolas, em parceria com a equipe do Hospital Regional Dr. Hamilton Cidade e também do Conselho Tutelar.

O representante do Detran-AM no município de Manicoré, Kelsimar Delgado, relatou sobre o projeto e sobre o seu objetivo em relação aos jovens e ao trânsito.

“Tendo em vista que Manicoré precisa se preparar para as mudanças frente ao trânsito, nada mais apropriado que fazermos esse trabalho, que é de grande valia para a sociedade e, sobretudo, impacta diretamente na vida das pessoas. Esse trabalho visa levar informações básicas que possam ser aplicadas no cotidiano dos cidadãos, proporcionando assim melhor qualidade de vida”, relatou.