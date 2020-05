Em Manaus, Sabin estimula colaboradores a se exercitarem por meio de lives

Uma das ações de grande repercussão para a população, nesta quarentena, foi o fechamento das academias de ginástica, em grande parte do país, como uma das medidas para enfrentamento ao novo coronavírus. As empresas que ofereciam ambientes para prática de atividade física em suas instalações ou promoviam ações esportivas para seus colaboradores, também precisaram adotar a medidas para evitar a aglomeração de pessoas. A saída foi inovar.

O Sabin Medicina Diagnóstica, com unidades em 12 estados, inclusive o Amazonas, decidiu usar a tecnologia para incentivar os colaboradores a praticarem exercícios físicos e se manterem saudáveis durante o isolamento social. A empresa passou então a fazer lives.

“Temos preocupação com a saúde dos nossos colaboradores. Acreditamos que esse incentivo à prática de esporte proporciona benefícios a eles, seus familiares e também para nós, como organização. É possível perceber, por exemplo, a diminuição do absenteísmo por motivos de doença e de afastamentos mais longos,”, afirma a gerente de pessoas, Mariana Bittar.

Responsável pelas lives, hoje disponibilizada para os 5.400 colaboradores da empresa em todas as regiões do país, o educador físico e coordenador de Esportes do Sabin, Carlos Pereira, tem atraído muitos participantes para seus treinos virtuais.

“Já temos um programa de esportes bem estruturado. Nosso grupo de corrida, por exemplo, participa de diversas provas ao longo do ano. A atividade física cuida não só da estética. Ela traz benefícios para a saúde física e mental dos colaboradores, ajudando a controlar a ansiedade e o estresse, além de aumentar a imunidade nesse momento de pandemia”, avalia Carlos.

Além das lives que estão acontecendo semanalmente e atraindo cada vez mais pessoas, Carlos presta aos colaboradores uma assessoria online, onde disponibiliza treinos personalizados para cada perfil. Os colaboradores filmam seus exercícios e o educador aproveita para corrigir alguma postura ou fazer alguma modificação.

“Estamos recebendo um retorno muito positivo dos nossos colaboradores. Nossas lives estão atingindo não apenas quem trabalha no Sabin, mas pais, mães, cônjuges e principalmente as crianças”, finaliza.

Melhor Empresa para Trabalhar

Reconhecido por vários anos consecutivos com uma das Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil e na América Latina, o Sabin investe em programas que fomentam o desenvolvimento e proporcionam a reflexão sobre o autodesenvolvimento.

“No Sabin, cuidamos da saúde das pessoas diariamente, não só das que escolhem o laboratório para realizarem seus exames, mas também da saúde de nossos colaboradores”, conta Mariana Bittar.