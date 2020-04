Em Manaus, Electrolux amplia iniciativas de apoio à comunidade local

A Electrolux do Brasil, líder no mercado de eletrodomésticos, tem buscado ampliar, cada vez mais, suas iniciativas de suporte à sociedade diante do cenário do Covid-19. Em Manaus, a empresa tem dado apoio à rede de saúde pública com a distribuição de 1.800 máscaras de proteção e também doou eletrodomésticos para a Cozinha Comunitária, que atende famílias em situação de risco e moradores de rua em 6 unidades na região, auxiliando na preservação de alimentos, uma vez que a demanda dobrou desde o início da pandemia.

Ao todo, a empresa já doou mais de 600 produtos para dar suporte aos hospitais em que a companhia tem unidades fabris, além de disponibilizar a planta de Curitiba para produzir 4 mil máscaras por semana e que estão abastecendo 45 hospitais entre as cidades de Curitiba, São Carlos (SP) e Manaus.

“Em um momento difícil e inédito para todos nós, queremos com essas doações reforçar a conduta humana e sustentável da Electrolux. Acreditamos que superaremos este momento atuando nos pilares público, social e privado”, comenta Valéria Balasteguim, Vice-Presidente de Recursos Humanos da Electrolux América Latina.

Presente na casa de mais de 100 milhões de consumidores e prezando pelo bem-estar dos seus mais de 7 mil colaboradores, a Electrolux tem se dedicado e atentado a dar suporte às necessidades das comunidades locais, incentivando que as demais empresas continuem contribuindo como puderem, neste momento, onde a colaboração e solidariedade são essenciais.

A empresa também tem mantido seu compromisso de seguir entregando produtos essenciais ao bem-estar de milhões de pessoas que agora precisam ficar em suas casas. Para isso, manteve o serviço de entrega nas áreas sem restrições, sempre com o cuidado de proteger todas as pessoas envolvidas no processo, orientação às assistências técnicas para a adotar os mais rígidos padrões sanitários de prevenção à Covid-19 durante os atendimentos aos nossos consumidores, e o atendimento aos clientes nos canais online, chat, telefone e e-mail, com readequação da escala de trabalho dos atendentes, garantindo a solução para atendimento às demandas.