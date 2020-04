Em Eirunepé, Vila Cacau vai ganhar nova ponte

Os trabalhos não param em Eirunepé. A prefeitura desativou a antiga ponte de madeira na “Vila Cacau” – Santo Antônio, e irá substituir por uma nova estrutura de ferro. A medida é uma determinação do prefeito Raylan Barroso, com objetivo de dar maior trafegabilidade com segurança aos condutores e pedestres.

Com a pavimentação em concreto armando que já é uma realidade na avenida Castro Alves – “Vila Cacau”, se faz necessário a troca também da antiga ponte. Os trabalhos estão bem avançados e segundo informações da Secretaria de Obras, o processo de retirada já está concluído, estando agora na fase da montagem da estrutura de ferro.

A Secretaria de Obras ressalta ainda que os moradores do bairro devem ter cuidado redobrado nas proximidades da antiga ponte, pois a estrutura antiga já foi retirada, para que se evite incidentes.

O local está interditado para o trefego de pessoas e condutores, tão logo fique pronto será liberado.