Em Eirunepé, nova ala para tratamento de pacientes com Covid-19 recebe aparelhos de ar-condicionado

A ala do Hospital Regional Vinícius Conrado, em Eirunepé, que foi reformada pela prefeitura para atender exclusivamente pacientes com síndrome gripal compatível com novo Coronavírus, o Covid-19, com 19 novos leitos, sendo cindo Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s), recebeu 20 aparelhos de ar-condicionado para a climatização de todo o espaço.

“A nova ala está praticamente pronta e logo será inaugurada para atender a população de Eirunepé”, afirmou o prefeito Raylan Barroso. Ele fez questão de lembrar que já enviou ao município 20 unidades da ‘capsula Vanessa’, sistema simples para diminuir a necessidade de intubação precoce de pacientes de Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Transire e por médicos fisioterapeutas da rede Samel para, além de dar maior conforto aos pacientes com um tratamento não invasivo, diminuir os riscos de contaminação dos profissionais de saúde.

Vale lembrar que com a inauguração da nova ala, o hospital passará de 61 para 80 leitos disponíveis. O espaço contará com três monitores cardíacos para, dois monitores com desfibriladores e cinco ventiladores mecânicos.