Em carta aberta, Codese Manaus posiciona-se pela retomada de atividade econômica

O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese Manaus) divulgou, neste domingo (29), o posicionamento da entidade sem fins lucrativos, formada por empresários, profissionais liberais e membros da sociedade civil organizada, sobre a interrupção da atividade econômica devido à proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

No documento, assinado pelo presidente do Codese Manaus, Romero Reis, a entidade recomenda que a população atenda as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério da Saúde para se proteger, adotando medidas simples como lavar sempre as mãos, utilizar álcool em gel 70˚ e evitar aglomerações. Também enfatiza o lançamento da campanha “Manaus Mais Humana”, realizada pela instituição durante reunião extraordinária digital na última sexta-feira (27), onde a população poderá contribuir com qualquer quantia em dinheiro para uma conta bancária do Codese, que utilizará os recursos para a compra de cestas básicas para trabalhadores que ficaram desempregados devido a paralisação da maior parte das empresas da capital.

O documento expressa a apreensão com os danos causados pela paralisação da produção de forma estendida, criando um cenário de incertezas e instabilidade social. Defende ainda a retomada do trabalho de setores importantes para a economia local e regional de forma responsável, programada e escalonada a partir de abril com o intuito de garantir o suprimento de produtos e execução de serviços.