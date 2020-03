Eleições 2020: Baía Maia se filia ao PTB em Borba

Principal nome para as eleições municipais em Borba, o ex-prefeito Baía Maia se filiou neste fim de semana ao PTB. A sigla, que passou a ser comandada em Manaus pelo deputado estadual Saullo Vianna, está em fase de reestruturação em todos municípios do Amazonas.

Em pesquisas internas, o nome de Baía aparece como favorito ao pleito do município.

A partir do dia 9 de abril, a presidência estadual do PTB estará oficialmente nas mãos do vice-governador Carlos Almeida. E enquanto não se sabe ao certo, se Saullo ou Carlos serão candidatos majoritários na capital, o partido trabalha na filiação de nomes fortes para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores no interior.

Baía, que já foi prefeito de Borba, se desfiliou do PSD em 2017 e desde então estava sem partido. “Estou muito feliz de voltar ao PTB, partido que fui filiado na década de 80, nesse momento de reorganização com um propósito novo no qual me identifico. Estou animado e grato pela confiança em mim depositada”, disse.