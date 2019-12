Eleições 2020 | “Amazonino lidera, David Almeida em 2º e Zé Ricardo à espreita, assim finaliza 2019 a corrida para prefeitura de Manaus” diz Pontual

O Instituto Pontual Pesquisas realizou um estudo na cidade de Manaus nas 06 zonas da capital amazonense entre os dias 29.11 a 05.12, sendo feitas 1.200 entrevistas presenciais. O intuito do levantamento é analisar o cenário político para as eleições do próximo ano.

A pesquisa possui margem de erro de 2,8% para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Na ocasião, foi apresentado para os entrevistados um formulário com perguntas estimuladas sobre o cenário de intenção de votos dos eleitores para a Prefeitura de Manaus apresentando os seguintes candidatos:

Amazonino Mendes, David Almeida, Luiz Castro, José Ricardo, Capitão Alberto Neto, Marcos Rotta, Vanessa Grazziotin, Bosco Saraiva, Conceição Sampaio, Alfredo Nascimento, Chico Preto, Carlos Almeida, Romero Reis, Coronel Menezes e Sidney Leite.

RESULTADOS

CANDIDATO NOVO X CANDIDATO EXPERIENTE

Em relação à busca de candidatos com uma carreira política e outros sem experiência no ramo político, foi abordado para o eleitor a seguinte questão; “Se for para escolher entre o Novo e a Experiência, qual dessas opções você votaria para ser o próximo Prefeito de Manaus?”.

Do total da amostra, 51,0% dos entrevistados responderam que preferem um candidato experiente contra 29,4% que preferem um candidato novo. Apenas 19,6% dos eleitores não souberam opinar.

ESTIMULADA (DISCO COM FOTOS)

Para os entrevistados foi levantado a seguinte questão;

“Em quem você votaria para ser o próximo Prefeito de Manaus?”. Amazonino Mendes lidera a pesquisa com 22,5%, em segundo lugar David Almeida com 14,5% e José Ricardo com 9,8%.

Em quarto lugar, Capitão Alberto Neto com 7,1%, seguido por Marcos Rotta com 4,1% e Luiz Castro 3,0%.

Com desempenho abaixo de 3%, Conceição Sampaio alcançou 2,8%, Chico Preto 2,4%, Alfredo Nascimento 2,2%, Carlos Almeida 2,0%, Bosco Saraiva 1,3% e Vanessa Grazziotin 1,1%.

Com desempenho abaixo de 1%, Sidney Leite apresenta 0,8%, Coronel Menezes 0,5% e por último lugar Romero Reis 0,2%.

No total da amostra, 18,5% dos eleitores escolheram Branco/Nulo e 7,2% afirmaram estar Indecisos.

REJEIÇÃO

Ainda segundo o levantamento, foi levado em conta a REJEIÇÃO com a seguinte pergunta; “Em quem você não votaria?” e dentre os candidatos rejeitados pelos entrevistados, Vanessa Grazziotin lidera a lista com 17,9%, seguido de Amazonino Mendes com 15,2%.

Alfredo Nascimento aparece em terceiro lugar com 12,5%, Conceição Sampaio com 5,3%, Bosco Saraiva com 3,9%, José Ricardo e Marcos Rotta aparecem com 3,4%, David Almeida com 2,3%, Chico Preto com 2,0%.

Capitão Alberto Neto com 1,9%, Luiz Castro com 1,4%, Carlos Almeida com 1,3%, Coronel Menezes com 1,2%, Romeiro Reis apresenta 0,5% e por último Sidney Leite com 0,2%.

No total da amostra, 19,6% dos entrevistados rejeitam todos os candidatos citados e apenas 8,0% afirmaram estar indecisos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

“Este é o último estudo da Pontual em 2019 sobre a corrida para a prefeitura de Manaus. Amazonino Mendes segue líder na disputa com forte “recall” da última eleição disputada em 2018. O ex-governador ainda não confirmou se será candidato, mas consolida intenções de votos suficientes nas zonas norte e leste da cidade, gabaritando assim, força eleitoral para iniciar o próximo ano como preferido dos eleitores.

David Almeida se manteve com bom desempenho nas intenções de votos, perdendo apenas para Amazonino Mendes, sendo assim, no cenário sem Amazonino, David Almeida ganha a liderança da disputa, com desafio de abrir vantagem sobre o 3º colocado José Ricardo.

José Ricardo tem mantido o % de intenção de votos desde o início do ano, e continua como uma incógnita sobre seu potencial de votos. Vale lembrar que em 2017, durante eleição suplementar, Zé Ricardo surpreendeu a todos quando foi o mais votado na capital, e em 2018, foi o deputado federal mais votado.

A Pontual irá realizar o próximo estudo no mês de fevereiro, quando será iniciada as articulações nos bastidores da politica mais fortemente. Prezando pela credibilidade e pela capacidade técnica, nós do Instituto Pontual vamos acompanhar o processo eleitoral de perto, em Manaus e alguns municípios do Amazonas”.

Eric Barbosa

Confira os resultados no arquivo PDF