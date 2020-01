Eirunepé recebe R$ 75 mil em emendas para o setor primário

O deputado estadual Roberto Cidade vai destinar R$ 75 mil em emendas para o setor primário do município. O valor será aplicado em parceria com a prefeitura.

Em seu discurso o deputado salientou não só essa ajuda para Eirunepé, bem como para demais cidades. “Se na capital já enfrentamos muitas dificuldades com a prestação dos serviços básicos, imagine o interior do estado, que devido ao número de habitantes recebe uma receita bem menor. Por isso, destinamos emendas a vários municípios para que possamos colaborar com essas cidades na prestação de serviços aos seus moradores”, pontuou Roberto Cidade.

As emendas impositivas ao orçamento do estado foram uma conquista do Poder Legislativo no ano de 2017, valendo para o ano seguinte. A execução das emendas, no entanto, fica a cargo do Poder Executivo.