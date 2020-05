Eirunepé recebe mais uma tonelada de equipamentos e medicamentos para combate ao coronavírus

Neste domingo, 3 de maio, a prefeitura de Eirunepé recebeu mais um avião com cerca de uma tonelada de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e medicamentos para combater o avanço do novo coronavírus no município.

Outras seis toneladas de insumos foram recebidas há menos de 15 dias pelo município do interior. Entre os materiais estão óculos de proteção, toucas, luvas, botas, macacões, aventais e máscaras, além de vários medicamentos, aparelhos hospitalares, camas, colchões, álcool gel, entre outros.

Os itens foram enviados para abastecer as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), a Farmácia Popular do município e o Hospital Regional Vinicius Conrado.

“Nosso município registrou casos da doença na última semana, o que nos deixou ainda mais alertas em nossas ações. Estamos preparando uma ala do hospital com 19 leitos exclusivos para covid-19, sendo 5 de UTI. Tomamos todas as medidas de precaução que pudemos e pedimos para que as pessoas fiquem em casa e nos ajudem nesse momento tão difícil”, disse Raylan Barroso.