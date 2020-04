Eirunepé recebe aparelhos hospitalares e colchões para reforçar combate ao coronavírus

Na manhã desta quinta-feira (9), o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso de Alencar (DEM), recebeu do Governo do Estado, por meio do Secretário Executivo Adjunto de Atenção Especializada ao Interior, Cássio Roberto do Espírito Santo, aparelhos hospitalares e colchões.

O município foi contemplado com tres monitores multiparametrico, no valor de R$ 30 mil. Esse tipo de aparelho é importante para monitorização de sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, também foi recebido vários colchões.

O prefeito Raylan comemorou e falou sobre os equipamentos. “Agradeço ao Governo do Estado pelos novos itens. Estes que serão de muita utilidade para o hospital da nossa cidade. Quero agradecer também ao Dr. Cássio Roberto por nos prestigiar com estes aparelhos, em nome da população eirunepeense, o nosso muito obrigado”, declarou Raylan Barroso.