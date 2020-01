Eirunepé ganhará novo ginásio poliesportivo

Depois de articulação do prefeito Raylan Barroso, o deputado federal Sidney Leite anunciou em suas redes sociais, recursos para a construção de um ginásio poliesportivo no município de Eirunepé.

“O esporte, assim como a educação, são agentes transformadores de crianças, jovens, adultos e mesmo idosos. E, com esta ferramenta, nossos jovens de Eirunepé, que é a cidade mais importante do Alto Juruá, terão mais oportunidades para desenvolver habilidades esportivas no município”, ressaltou o deputado.

O prefeito, agradeceu em nome da população ao deputado Sidney Leite por essa conquista, mais um investimento que além de trazer e valorizar o esporte, irá gerar emprego e renda para o município.