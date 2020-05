Eirunepé adota Cápsulas ‘Vanessa’ no tratamento de pacientes com Covid-19

A partir de hoje (20), os pacientes de Eirunepé, identificados com Covid-19, passam a ser tratados com o apoio das ‘cápsula Vanessa’, sistema que diminui a necessidade de intubação precoce, desenvolvida pelo Instituto Transire e Grupo Samel. Os itens foram entregues e já postos para funcionar na ala excluiva para tratamento da doença no Hospital Regional do município.

A rede de saúde da cidade conta com 20 equipamentos, fruto da parceria da prefeitura com as duas empresas idealizadoras do projeto. O prefeito Raylan Barroso chegou nesta quarta-feira ao município, acompanhado pelo diretor-presidente e o vice-presidente da Samel, Beto Nicolau e Ricardo Nicolau, respectivamente, o vice-presidente da Transire, Clemilton Gomes.

Depois de algumas visitas e paradas em espaços de saúde do município, a equipe técnica da Samel e Transire apresentou aos profissionais do hospital de Eirunepé e de algumas cidades vizinhas, o protocolo médico e o método de tratamento não invasivo da cápsula.

“Quero agradecer as duas empresas e ao prefeito de Manaus, Arthur Neto, por ter cedido a equipe médica, junto com o deputado Ricardo Nicolau, para que nos instruíssem no uso destes equipamentos que têm ajudado a salvar tantas vidas”, disse o prefeito Raylan Barroso, que este no Hospital de Campanha Gilberto Novaes, na capital para conhecer de perto a metodologia aplicada.

Vanessa – A cápsula funciona como um envoltório para ventilação não invasiva e é produzida em uma armação leve e resistente formada por canos de PVC, podendo ser manuseada e higienizada facilmente. Ela é revestida por uma película de vinil transparente para uma melhor visualização do paciente e para auxiliar na contenção do contágio.

“Se utilizada logo no momento da internação, a cápsula pode evitar a evolução do quadro para intubação endotraqueal e reduzir o tempo de internação, em média, de 21 para 4,9 dias”, explicou Beto Nicolau, diretor da rede Samel.

O deputado Ricardo Nicolau, que pediu afastamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), para se dedicar ao combate do coronavírus destacou que toda assistência prestada aos municípios é necessária para vencer a doença. “Vamos juntos trabalhar de forma totalmente gratuita para salvar vidas”.

Mais itens – Além das capsulas, o hospital e as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do município já receberam camas hospitalares, macas, aparelhos de infusão, suporte para coleta de sangue, armários, vitrine, suporte para soro, biombos, cadeiras para consultórios, colchões com capa em napa, carros para curativo, para transpassar e padiola, escadas, foco clínico ginecológico, mesas auxiliar, de mayo e ginecológicas, poltronas para acompanhantes, balança, cadeiras de banho e de rodas, entre outros. Todos adquiridos com recursos próprios da prefeitura, que já vem reforçando os investimentos na saúde desde antes da pandemia.