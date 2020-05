Eduardo Braga providencia flutuante para Lábrea enquanto porto não é construído

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) providenciou com o ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, na última sexta-feira (22/05), a liberação de um flutuante para o município de Lábrea enquanto o porto não é construído. A estrutura se encontra em um estaleiro de Manaus (AM) e deve ser enviada a Lábrea assim que procedimentos burocráticos e administrativos forem cumpridos.

“Na semana que vem, vamos tomar todas as providências necessárias, como a inspeção e a autorização da Marinha, para que esse terminal possa atender a população da cidade”, explicou Freitas em vídeo divulgado nas redes sociais do senador. Confira: https://www.facebook.com/EduardoBraga15/videos/590446095236112

Há pouco mais de três meses, Eduardo esteve na sede do ministério, acompanhado do deputado federal Átila Lins (PP/AM) e do prefeito Gean Barros, para reivindicar agilidade no processo de construção de um porto no município. A eles, Freitas afirmou que as tratativas avançavam. “Há recurso e o projeto executivo está em fase final. Sabemos como os portos da Amazônia são importantes”, disse o ministro na ocasião.

Barros agradeceu o empenho dos parlamentares e a disposição do ministro para atender a demanda da população local. “Os comerciantes de Lábrea sofrem há muitos anos com a ‘peleja’ que é aquele porto. O ministro está dando um grande presente ao povo da cidade”, afirmou.