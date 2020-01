Eduardo Bolsonaro segue Josué no Twitter após post de apoio ao Aliança pelo Brasil

O novo seguidor que o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto, ganhou no Twitter na última segunda-feira, dá sinais que sua ida para a Aliança Pelo Brasil vai se concretizar. O deputado federal Eduardo Bolsonaro passou a seguir Josué e também retuitou uma postagem sobre o 1º Encontro Amazonense de apoio a criação do partido.

O Encontro está marcado para o dia 25 de janeiro, próximo sábado, na sede da Assembleia Legislativa do Amazonas e pretende reunir assinaturas de apoio a criação do Aliança Pelo Brasil.

Em entrevista à imprensa no início de janeiro, Josué já havia dito que pretende ir para a Aliança independente de poder concorrer as eleições municipais deste ano, plano que foi impedido pelo seu atual partido, o PSD.

“O que temos feito são manifestações de apoio ao Presidente Bolsonaro que precisa de um partido para filiar de forma oficial seus aliados. Eu pretendo me oficializar como aliado do Bolsonaro. Isso independe de ser presidente da Aliança ou candidato pela Aliança em 2020” disse Josué.

O parlamentar ainda batalha para se desfiliar do PSD sem perder o cargo, o que só é permitido pela Justiça Eleitoral se sua saída for para uma nova sigla partidária.

Ele disse ainda que já não existe vínculo que o faça permanecer no PSD e que o Aliança “carrega os valores essenciais à todos os brasileiros que querem ver o Brasil crescer”.

“Sou patriota, amo meu País, meu Estado e minha Cidade. Sou católico praticante e entendo que a família é a célula mais importante da sociedade. A família deve ser preservada e cada vez mais fortalecida. Esses são os alguns dos valores da Aliança”, disse Josué.