ECP do TCE-AM lança inscrições para abertura do ano letivo que terá palestra de Mauro Campbell

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) abriu inscrições para a solenidade que marcará o início do ano letivo de 2026. O evento será realizado no dia 5 de março, às 9h, no auditório do TCE-AM, em Manaus.

Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, por meio da plataforma da ECP, no endereço eletrônico:

https://ecpvirtual.tce.am.gov. br/enrol/index.php?id=4049

A programação contará com palestra do presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Mauro Campbell Marques, que abordará o tema “Governança no Poder Judiciário: Desafios Estruturais, Soluções Estruturantes e Caminhos para o Futuro”.

A exposição deve reunir membros, servidores, estudantes e profissionais interessados na qualificação da gestão pública.

Na sequência, será realizada a cerimônia de entrega dos certificados do mestrado em Direito da Regulação, concluído em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Representantes das instituições participarão do momento, que contará ainda com a fala de um discente representando a turma concluinte.

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, destacou que a abertura do ano letivo reafirma o compromisso da Corte com a formação continuada. “A qualificação permanente fortalece a atuação técnica do Tribunal e contribui diretamente para a melhoria da gestão pública”, afirmou.

O coordenador-geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro, ressaltou que o evento simboliza o início de um novo ciclo acadêmico.

“Estamos ampliando nossa atuação em educação a distância, cursos estratégicos e especializações voltadas à gestão pública, consolidando a Escola como referência no sistema de controle externo”, declarou.

A iniciativa faz parte do planejamento acadêmico do biênio 2026-2027, com foco na expansão de programas de formação técnica e estratégica.