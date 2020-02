Economia do Amazonas cresceu 13,6% no Governo Bolsonaro, afirma Josué

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Josué Neto, disse, nesta terça-feira (18), na tribuna do plenário Ruy Araújo, que a economia do Amazonas cresceu 13,6% durante o governo do Presidente da República, Jair Bolsonaro.

O parlamentar citou matéria da Revista Veja que coloca o Amazonas em 1º lugar com maior crescimento econômico entre os Estados e fez um comparativo a 2015, no Governo de Dilma Roussef, quando a economia teve decréscimo de 9%.



“O Estado era o segundo pior do país nas analises econômicas. Isso contraria muita gente, que diz que o Governo Bolsonaro só faz prejudicar a Zona Franca de Manaus, não sou eu que estou dizendo, estou apenas divulgando que entre 2015 e 2019, portanto quatro anos, o Estado do Amazonas cresceu só no primeiro ano do atual governo Bolsonaro”, afirma Josué.



Segundo o parlamentar, a Revista Veja colocou o Amazonas e São Paulo como os Estados que apresentaram crescimento econômico maior que o dobro da média do Brasil. “O Amazonas está em primeiríssimo lugar, principalmente, no reflexo do crescimento do Polo Industrial de Manaus (PIM), e aqui eu não quero, não posso deixar de mencionar o trabalho do Coronel Menezes à frente da Suframa”, disse ele ressaltando o trabalho do superintendente da Suframa junto às empresas do PIM.