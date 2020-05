Durante pandemia, prefeitura distribui peixes para população de Coari

A Prefeitura Municipal de Coari distribuiu, na manhã deste sábado, 02, mais de 50 mil peixes para famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação busca amenizar a situação vivida por essas pessoas durante o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. Foram beneficiados moradores dos bairros Nazaré Pinheiro, Ciganópolis, Liberdade e Urucu, além do conjunto Renascer. O pescado distribuído foi doado por um empresário do ramo da pesca da comunidade Itapeua.

Toda a logística da ação foi feita seguindo as medidas de segurança para evitar a aglomeração de pessoas e combater a disseminação da Covid-19. Os peixes foram levados até as famílias por técnicos da Prefeitura, através das Secretarias de Desenvolvimento Social, Agroeconomia e Produção Rural e Infraestrutura.

Para o prefeito Adail Filho, ações de solidariedade como esta são de extrema importância, uma vez que podem ajudar as populações mais vulneráveis a enfrentar esse período de tamanha dificuldade com dignidade e segurança. “A doação e distribuição do pescado vai garantir um reforço alimentar para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, além de proporcionar um momento de conforto e segurança. Numa outra oportunidade, outros bairros da cidade serão atendidos”, afirmou.