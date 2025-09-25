Doação de Órgãos: Hospital Delphina Aziz promove evento de sensibilização

O Hospital Delphina Aziz, referência em alta complexidade na região Norte, promoveu, nesta quarta-feira (24/9) um evento especial em atenção ao Dia Nacional de Sensibilização sobre a Doação de Órgãos. Com o tema “Doe Órgãos, doe vida!”, a iniciativa reafirma o compromisso do estado com a conscientização sobre esse ato que transforma vidas e representa esperança para milhares de pessoas que aguardam por um transplante.

O encontro contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP), Central Estadual de Transplantes, além de gestores, profissionais de saúde e colaboradores do Complexo Hospitalar Zona Norte (CHZN).

Durante a programação, foram promovidas reflexões, trocas de experiências e discussões sobre a importância de fortalecer a cultura da doação de órgãos no Amazonas. Ao final do evento, todos os convidados se reuniram na área externa para a soltura de balões em verde e branco, simbolizando a data especial.

Organizado em parceria com a Opy Health, o evento destacou o papel fundamental da informação e da mobilização social para que cada vez mais famílias digam “sim” à doação.

O Hospital Delphina Aziz, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), segue como referência em transplantes e em ações de incentivo à doação, fortalecendo o diálogo com a comunidade e estimulando a responsabilidade coletiva sobre o tema.