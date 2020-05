Dicas para manter seu smartphone higienizado

Assim como a lavagem cuidadosa das mãos e outras práticas de higiene se tornaram aspectos importantes de nosso dia a dia, manter nossos smartphones limpos também deve constituir uma parte essencial de nossas rotinas de higienização pessoal, considerando o quanto interagimos com nossos dispositivos móveis.

Então, como continuar utilizando o smartphone e manter a higienização? Confira abaixo algumas sugestões de como você pode limpar seu smartphone de maneira eficaz e segura.

Por que você precisa higienizar seu smartphone?

De acordo com um estudo da empresa de consultoria global Deloitte, os usuários americanos consultam seus smartphones cerca de 14 bilhões de vezes por dia, sendo que cada usuário pega seu smartphone 52 vezes por dia, em média. À medida que entramos na fase do trabalho remoto e da comunicação remota, esses números só devem aumentar.

“Nossos estudos nos mostram que os vírus podem sobreviver em superfícies de plástico ou metal por até 2 ou 3 dias”, destaca Dr. Doo-Ryeon Chung, diretor do Centro de Controle e Prevenção de Infecções do Samsung Medical Center. “Para usar seu smartphone com segurança, é essencial que você mantenha seu dispositivo limpo”

Práticas recomendadas para a higienização de smartphones

A primeira coisa a lembrar ao procurar manter o dispositivo Galaxy limpo é não usar produtos de limpeza gerais, sprays de ar comprimido ou produtos desinfetantes e à base de água sanitária. Embora eles possam ser úteis para manter a limpeza dos espaços comuns da casa, essas soluções podem descascar ou danificar a camada de revestimento oleofóbico sobre a tela do smartphone que a protege contra manchas de impressões digitais.

Para continuar desfrutando da melhor experiência com o seu smartphone Galaxy após a limpeza, desligue totalmente o dispositivo e remova a capa, os cabos e outros acessórios. Depois de fazer isso, use um pano de microfibra que não solte fiapos para limpar a parte externa do dispositivo.

Se necessário, você pode usar uma pequena quantidade de água destilada, como um produto à base de ácido hipocloroso (50-80ppm) ou à base de álcool (etanol ou álcool isopropílico 70%) – mas sempre os aplique em um pano de microfibra, não diretamente no seu smartphone, e evite qualquer tipo de líquido nas aberturas do dispositivo. Umedeça seu pano e limpe com cuidado a parte frontal e traseira.

Você pode usar os mesmos métodos acima para limpar o mostrador do relógio do seu Galaxy Watch depois de remover a pulseira. Embora esses métodos de desinfecção devam ser evitados em superfícies de couro ou borracha, eles são adequados para superfícies de vidro, cerâmica e metal, como a tela do seu smartphone Galaxy e o mostrador do relógio Galaxy Watch.